Autogrootmacht Stellantis ontslaat topman Carlos Tavares

Topman Carlos Tavares vertrekt per direct bij Stellantis. Uit de officiële berichtgeving blijkt dat er in de aanloop naar het ontslag meningsverschillen tussen Tavares en de raad van bestuur zijn ontstaan.

Ondanks dat de zoektocht naar een nieuwe CEO al eerder is ingezet, komt het ontslag vrij onverwacht. Tavares zou in eerste instantie tot eind 2026 aanblijven als CEO.

Eerder ontslagen

De reden van het plotselinge ontslag laat zich raden. Stellantis gaf voor dit jaar een winstwaarschuwing af en heeft onder meer te maken met een kelderende aandelenkoers, oplopende voorraden in de Verenigde Staten en bij de verwachtingen achterblijvende verkoopresultaten.

Om die reden werden er in oktober al verschillende topmanagers van Stellantis ontslagen, maar sprak de raad van bestuur nog wel zijn unanieme steun uit voor Tavares.

Stellantis spreekt nu echter van een verschil van mening tussen Tavares, de aandeelhouders, en de raad van bestuur. Bestuursvoorzitter John Elkan heeft afgelopen zondag het ontslag van Tavares geaccepteerd.

Opvolger Tavares

Er wordt al gespeculeerd over een opvolger. Eerder dit jaar gingen er geruchten over een eventuele samenwerking tussen Stellantis, Renault en BMW. Hierbij zou de huidige CEO van Renault, Luca de Meo, het stokje van Tavares overnemen. Vooralsnog is er nog niks bevestigd. Stellantis verwacht in de eerste helft van 2025 een opvolger voor Tavares aan te stellen.

Tavares eerste CEO Stellantis

Tavares begon op 23-jarige leeftijd bij Renault en werkte zich op tot operationeel directeur. In 2014 stapte hij over naar de noodlijdende PSA-groep. Hij sneedt er drastisch in de kosten en wist het concern binnen recordtijd weer winstgevend te maken. Daarbij was Tavares de drijvende kracht achter de overname van Opel.

In 2021 fuseerde PSA met de Fiat-Chrysler groep (FCA) en werd Stellantis gevormd. Tavares werd in januari 2022, vanwege zijn indrukwekkende loopbaan, aangesteld als eerste CEO van het Stellantis-concern.