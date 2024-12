Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel nieuwe kentekens worden er per dag geregistreerd

Op 1 januari 2024 stonden er bijna 9,1 miljoen personenauto’s op kenteken in Nederland. Elke dag komen hier ongeveer duizend nieuwe auto’s bij. Zo gaf de RDW in november maar liefst 25.794 nieuwe nummerborden uit.

De combinatie van cijfers en letters op een kenteken verschilt natuurlijk per voertuig. Maar hoe wordt deze combinatie precies bepaald? En waar kun je het meest recente nummerbord vinden dat de RDW heeft uitgegeven?

Geschiedenis van kentekencombinaties

De RDW beheert het kentekenregister en houdt alle kentekens van voertuigen in Nederland nauwkeurig bij. Nederland introduceerde in 1898 de eerste nationale kentekenplaat, die bestond uit de nummers 1 tot en met 2065. Vervolgens, vanaf 15 januari 1906, gebruikte men provinciale en persoonsgebonden kentekens. Deze bestonden uit één of twee letters die de provincie aangaven waar de eigenaar vandaan kwam, gevolgd door vijf cijfers. Pas in 1951 stelde de RDW de landelijke kentekencombinaties met zes tekens in, die we tot op heden gebruiken.

Kentekenreeks

Het kenteken van een voertuig hangt af van zowel het type voertuig als de specifieke kentekenreeks waartoe het behoort. Bijvoorbeeld, alle kentekenplaten in de eerste reeks voor personenauto’s volgen de combinatie XX-99-99. Het eerste kenteken in deze reeks, ND-00-01, werd toegewezen aan een Ford Taunus 10M. Vanaf 4 juni 2024 geeft de RDW de elfde kentekenreeks voor personenauto’s uit. De nieuwe kentekenserie heeft, zoals wij eerder al voorspeld hadden, de combinatie XXX-99-X, Het eerste nummerbord van deze reeks (GBB-01-B) werd uitgereikt door de directrice van de RDW, Jantina Woudstra.

Meest recente kenteken

De RDW publiceert meerdere keren per dag het laatst uitgegeven kenteken. Op dit moment is het meest recente kenteken: GVL-13-J. Zodra de RDW alle mogelijke combinaties binnen een kentekenreeks heeft uitgegeven, wordt er een nieuwe reeks geïntroduceerd. Hoe deze nieuwe reeks eruit zal zien, wordt pas bekend zodra de RDW het eerste nummerbord in de nieuwe reeks heeft uitgegeven. Bovendien heeft elke kentekenreeks zijn eigen regels, verboden combinaties en bijzonderheden. De eerste kentekenreeks voor personenauto’s had bijvoorbeeld een donderblauwe achtergrond met witte letters.