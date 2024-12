Deel dit: Share App Mail Tweet

Autoverkopen 2024 – Elektrische auto’s nu 40 procent marktaandeel

In november zijn 22 procent meer nieuwe auto’s geregistreerd. Volledig elektrische modellen hebben nu een marktaandeel van net geen 40 procent.

Afgelopen maand werden in Nederland 34.434 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet, zo blijkt uit cijfers van de Bovag. Dat betekent een stijging van 22 procent ten opzichte van november 2023, toen het aantal registraties op 28.223 lag.

Registraties 2024 gelijkgebleven

Kijken we naar de eerste elf maanden, dan zien we dat het aantal nieuwe auto’s min of meer gelijk is gebleven, met 344.624 registraties in 2024 en 343.192 in 2023.

Populariteit elektrische auto’s

In Europa stagneert de populariteit van elektrische auto’s misschien, maar in Nederland beslist niet. In november zijn 13.584 EV’s geregistreerd. Dat zijn er 42 procent meer dan in dezelfde maand in 2023 (9.582). Over de eerste elf maanden ligt de stijging op 11,6 procent (114.765 ten opzichte van 102.849).

Volkswagen op nummer één

Volkswagen was in november het populairste merk (3.769 auto’s, 11 procent marktaandeel), gevolgd door Tesla (2.881, 8,4 procent), Toyota (2.722, 7,9 procent), Volvo (2.641, 7,7 procent) en Kia (2.229, 6,5 procent).

Tesla Model Y blijft dominant

In de modellentop vijf vinden we maar één brandstofauto terug, de Volkswagen Polo op plek vier (813 registraties). De lijst wordt aangevoerd door de Tesla Model Y (1.867), met op de tweede, derde en vijfde plaats de Volvo EX30 (1.255), Tesla Model 3 (1.004) en Audi Q4 E-Tron (726).

LPG en diesel wil bijna niemand

Nieuwe auto’s op LPG of diesel wil bijna niemand meer. Beide hadden in november een marktaandeel van minder dan 1 procent, met slechts 134 LPG-registraties en maar 207 diesels op kenteken.

Afgelopen maand werden er net iets meer hybrides dan elektrische auto’s geregistreerd, maar het scheelt niet veel: 13.653 hybrides (39,6 procent marktaandeel) tegenover 13.584 EV’s (39,4 procent). Benzinemodellen zonder elektrische ondersteuning waren goed voor 6.586 registraties (19,9 procent).