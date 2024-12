Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Tesla Model 3 – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Tesla Model 3 is een revolutionaire sportsedan die gewoner lijkt dan hij is. Omdat ze inmiddels veel als occasion te koop worden aangeboden, tegen lagen prijzen, duikt Autovisie in deze koopwijzer in de prijzen, problemen en uitvoeringen.

De Tesla Model 3 maakt elektrisch rijden toegankelijk voor de massa. Hij is zijn tijd vooruit. Ook als occasion is het een interessante keuze, zeker nu het aanbod stijgt en de vraagprijzen dalen.

Onderdelen Tesla Model 3

Carrosserie

Voor een technisch baanbrekende auto ziet de Tesla Model 3 er best mainstream uit. De 4,69 meter lange vierdeurs sedan lijkt op de Model S. Het ontwerp staat in het teken van een lage luchtweerstand (cw: 0,23); de grilleloze voorbumper is een gedurfd detail. Bijzonder is het grote, sterk gebogen panoramadak. Naast een bagageruimte achterin met dubbele bodem heeft de kleinste Tesla een handige frunk in de neus. Bij de kleine facelift van 2020 komen er zwarte in plaats van verchroomde sierlijsten en een elektrisch bedienbare achterklep.

📆 Tijdlijn Voorjaar 2016 – introductie Tesla Model 3 Eind 2018 – Model 3 beschikbaar in Europese configurator Voorjaar 2019 – trekhaak leverbaar Najaar 2020 – kleine facelift Najaar 2023 – grote facelift (Highland)

Eind 2023 volgt een grote facelift (‘Highland’) met een stijvere carrosserie, een nieuw voor- en achteraanzicht en een verlaagde luchtweerstand. Grof afgewerkte kunststof delen, matig passende carrosseriedelen, matig lakwerk, condens in de lichtunits en lekkende kofferbakrubbers komen vooral in de beginjaren voor. Controleer bij vroege bouwjaren de voorste ‘undertray’ op mogelijke schades. Latere bouwjaren hebben een versterkte variant.

Interieur

In de minimalistische cockpit zijn het instrumentarium, infotainment en de meeste bedieningselementen in een 15-inch touchscreen ondergebracht. Een draadloze telefoonlader is standaard. Het interieur is bekleed met zwart of wit kunstleer; de rugleuning van de achterbank is in delen neerklapbaar. Qua software, connectiviteit en digitale features heeft de Tesla Model 3 veel te bieden, van keyless entry met keycard of smartphone-app, Premium Connectivity en navigatie die is verbonden met het Supercharger-netwerk tot het surround-camerasysteem met sentry mode. Het Premium Sound-audiosysteem is een aanrader voor audiofielen. Tesla loopt voorop met standaard en optionele rijhulpsystemen, zoals (enhanced) autopilot en (de belofte van) full self driving.

De Tesla Model 3 is verkocht met een premium en een gedeeltelijk premium interieur, waarvan de specificaties weleens zijn veranderd. Dit geldt ook voor de hardware. Tesla gebruikt diverse sensor- en cameratechnieken en self driving chips, van HW2.5 tot HW4.0 met AI-functies. Alle modellen krijgen over-the-air updates.

De facelift van 2020 brengt een nieuwe middenconsole met Qi- telefoonlader. Bij de grote facelift van 2023 krijgt het interieur een verbeterde bouwkwaliteit en geluidsisolatie, een nieuw stuur, stoelventilatie, een 8-inch touchscreen voor de achterpassagiers en een achterbank met een gewijzigde zittingshoek. Bij een occasion is het goed opletten welke opties er wel en niet op zitten. Sommige zijn af-fabriek aanwezig en achteraf (abonnement) te activeren. Het interieur is niet bijster stil. Dit verbetert merkbaar na de eerste en vooral de tweede facelift.

Motor en transmissie

De RWD heeft een elektromotor met permanente magneet op de achteras. De AWD-versies (Dual Motor/Performance) hebben een tweede elektromotor met inductietechniek op de vooras. Een eentraps reductietransmissie brengt de kracht over. Het motorengamma begint bij 238 pk en 375 Nm voor een vroeg instapmodel en eindigt bij 627 pk en 741 Nm voor de jongste Performance. De topsnelheid ligt tussen 200 en 262 km/h en de standaardacceleratie ligt bij alle versies tussen pakweg zes en drie seconden.

Accupakket

De Standard Range Plus heeft een accupakket met bruto 52-62 kWh en kan maximaal met 170-200 kW DC- snelladen. De Long Range en de Performance hebben een accupakket met bruto 75-82 kWh en kunnen maximaal met 250 kW snelladen. Het accupakket wordt verwarmd en gekoeld. Dit optimaliseert de actieradius en de levensduur. Door de jaren heen monteert Tesla diverse accupakketten met diverse specificaties van diverse leveranciers in de Model 3. Software- optimalisaties, een warmtepomp en nieuwe accutechnologie vergroten de efficiency.

Afhankelijk van aandrijflijn, accupakket en bouwjaar ligt de theoretische WLTP-actieradius tussen ruim 400 en ruim 700 kilometer. Er zijn apps voor het uitlezen van de voertuigdata, zoals de laadhistorie en de verhouding tussen AC- en DC-laden. Een onafhankelijke accucheck geeft inzicht in de state-of-health en accudegradatie. Tesla geeft 8 jaar of 160.000 km (Standard Range) of 8 jaar/192.000 km garantie op het accupakket. Controleer ook of de boordlader(-aansluiting) goed werkt.

Wielophanging

De Tesla Model 3 heeft onafhankelijke wielophanging rondom met dubbele draagarmen voor en multilink-armen achter. Dit zorgt voor goede rijeigenschappen, hoewel het stuurgevoel te wensen overlaat en het hoge gewicht in snel genomen bochten duidelijk voelbaar is. De Performance heeft 19-inch wielen en rode remklauwen. Vanaf 2020 is op het topmodel een Track Package met 20-inch wielen en een verbeterd remsysteem leverbaar.

Een afneembare trekhaak met Tow Mode is met ingang van 2019 een optie. De range is het grootst met de kleinste (18-inch) wielen, de smalste banden en de aero-wieldoppen. Het faceliftmodel van eind 2023 heeft adaptieve schokdempers. Piepjes en kraakjes in het onderstel wijzen meestal op versleten draagarmen. Soms helpt smeren, soms alleen vervangen. Dankzij het regeneratieve remsysteem slijten de remmen langzaam. De remklauwen moeten wel gangbaar blijven. De bandenkeuze beïnvloedt de wegligging, de actieradius en het afrolgeluid.

Welke Tesla Model 3 moet je hebben?

Het instapmodel met achterwielaandrijving en het kleinste accupakket heeft genoeg actieradius en snellaadsnelheid om zorgeloos en vlot grote afstanden af te leggen. De Long Range RWD heeft de beste balans tussen luxe en range. Het premium interieur is een aanrader en Premium Connectivity, de enhanced autopilot en/of full self driving zijn kersen op de taart. De Long Range AWD en Performance ruilen range in voor meer snelheid.

Moet de Tesla Model 3 het worden?

Zes jaar na de introductie blijft de Tesla Model 3 een revolutionaire auto. Daardoor voelen zelfs de allereerste bouwjaren niet gedateerd aan. Gebruikt is het een gebruiksvriendelijke en efficiënte EV met een bruikbare actieradius, genoeg laadsnelheid, overwegend degelijke aandrijf- en accutechniek en slimme technologie. Het internationale Supercharger-netwerk is een ander pluspunt.

Op de occasionmarkt is de Tesla Model 3 bijna concurrentieloos. Ook zonder subsidies en fiscale voordelen kan het een interessante keuze zijn: hij bewijst dat elektrisch rijden mogelijk is zonder (veel) compromissen.

Wat kost een Tesla Model 3?

Als occasion wordt de Tesla Model 3 voor een steeds grotere groep mensen bereikbaar. Een Standard Range Plus met trekhaak (2019, 170.000 km) kost 15.900 euro, een Long Range AWD (2019, 200.000 km) kost 16.745 euro en de voordeligste Performance (2019, 237.000 km) kost 18.999 euro. Auto’s waarvan het accupakket binnen de fabrieksgarantievoorwaarden valt, zijn duidelijk duurder.

In deze situatie start een Standard Range Plus (2019, 120.000 km) bij 18.450 euro, een Long Range AWD (2019, 115.000 km) bij 21.450 euro en een Performance (2019, 100.000 km) bij 25.000 euro. Het faceliftmodel van eind 2020 begint bij 25.000 euro (Standard Range Plus, 2021, 120.000 km). Het jongste faceliftmodel wordt nauwelijks aangeboden en is er vanaf 42.000 euro (Standard Range Plus, 2024, 4.000 km).