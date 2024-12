Deel dit: Share App Mail Tweet

Renstal Alpine bevestigt optreden Doohan in GP Abu Dhabi

De Australiër Jack Doohan maakt komend weekend zijn debuut in de Formule 1 tijdens de Grote Prijs van Abu Dhabi. Dat heeft renstal BWT Alpine bevestigd. Doohan neemt in de laatste race van het seizoen de plaats in van de Fransman Esteban Ocon, die naar Haas vertrekt.

De 21-jarige Doohan was dit jaar reserverijder bij het Franse team en neemt er in 2025 het stoeltje over van Ocon. In een verklaring zegt BWT Alpine dat “door deze wijziging Esteban kan worden vrijgegeven aan Haas om te rijden tijdens de testraces na het seizoen in in Abu Dhabi”. Die oefensessie vindt begin volgende week plaats.

Zodoende heeft Ocon zijn laatste race van het seizoen gereden. Hij staat veertiende met 23 punten. Zijn beste prestatie was een tweede plaats achter Max Verstappen bij de Grote Prijs van Brazilië.

ANP