50 procent meer schadeclaims door vuurwerk rond de jaarwisseling

Nog een paar uurtjes aftellen en het is alweer 2025. Ondanks dat het gezamenlijk oliebollen eten, top 2000 luisteren en het afsteken van vuurwerk erg gezellig is, gaat de jaarwisseling veelal gepaard met schade aan huizen en auto’s. Dit resulteert in vele schadeclaims door vuurwerk.

Niemand wil het nieuwe jaar beginnen met een schadeclaim door vuurwerkschade bij de verzekering. Daarom behandelen wij in dit artikel een aantal preventieve maatregelen voor tijdens de jaarwisseling. Voorkomen is beter dan genezen zullen we maar zeggen.

Vuurwerkschade

Uit onderzoek van verzekeraar Allianz Direct blijkt dat er in de periode tussen 1 en 3 januari, 48 procent meer schadeclaims dan normaal worden ingediend. Deze schadeclaims zijn veelal vuurwerk gerelateerd. Zo wordt er 89 procent meer glasschade gemeld. Daarnaast stijgen de claims rond vandalisme en materiaalschade met 188 en 250 procent.

De schadeclaim die na de jaarwisseling verreweg het meest voorkomt, is vuurschade. In de periode na de jaarwisseling wordt er maar liefst tien keer meer vuurschade gemeld dan normaal. Op 1 januari 2024 werden de meeste schadeclaims omtrent vuurwerk ingediend in Rotterdam, gevolgd door Amsterdam, Eindhoven en Utrecht. Over het algemeen heb je in de randstad de meeste kans op schade aan je huis of auto.

Voorkomen schadeclaims

Naast dat eigenaren het liefst geen schade aan hun huis of auto oplopen tijdens de jaarwisseling, zijn ook verzekeraars hier niet bij gebaat. Zij moeten alle vuurwerkschade inmiddels vergoeden voor degene die verzekerd zijn. Mocht je in een van de bovengenoemde steden wonen, dan is het wellicht handig om enkele preventieve maatregelen te nemen. Zo schreven wij eerder al een artikel over hoe je een auto het best kan beschermen tegen vuurwerk en vandalisme. Op die manier voorkom je dat je vuurwerkschade hoeft te claimen bij de verzekering.

Als je de mogelijkheid hebt, is het altijd verstandig om je auto tijdens de jaarwisseling binnen neer te zetten. Sommige parkeergarages bieden zelfs de mogelijkheid om je auto voor een lager tarief, of gratis te stallen. Ondanks de grotere kans op schade aan auto’s bereid slechts 34 procent van de mensen hun auto voor op de jaarwisseling.

Schadeclaim vuurwerk indienen

Heb je de schade aan je auto niet weten te voorkomen? Dan kun je de vuurwerkschade claimen bij de verzekering. Om dit te doen moet je echter wel verzekerd zijn. Toch weet maar 30 procent van de mensen of ze verzekerd zijn voor vuurwerkschade aan hun huis of auto. Ga daarom altijd van tevoren na of je verzekerd bent tegen vuurwerkschade. Raadpleeg hiervoor jouw autoverzekering. Als je dit allemaal al gecheckt hebt kan je met een gerust hart de laatste dag van 2024 gaan vieren.