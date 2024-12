Deel dit: Share App Mail Tweet

Extreem veel auto’s kwamen afgelopen jaar niet door de APK

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer dan 8 miljoen personenauto’s niet door de algemene periodieke keuring van de RDW gekomen. Hierbij gaat het alleen om lichte personenauto’s in de APK2-categorie.

De RDW ziet de afgelopen jaren een toename in het aantal personenauto’s dat niet goedgekeurd wordt. Zo waren er in 2021 nog 7,6 miljoen afmeldingen (afkeuringen) voor auto’s. Dit aantal stijgt gemiddeld met meer dan 100.000 auto’s per jaar. Maar waardoor wordt deze stijging veroorzaakt?

Algemene periodieke keuring

In Nederland moeten alle personenauto’s gecontroleerd worden door de RDW voordat je de weg op mag. Hoe vaak een auto gecontroleerd moet worden, hangt af van de leeftijd van de auto en de brandstof waarop de auto rijdt. Alleen nieuwe auto’s hoeven in hun eerste paar levensjaren niet jaarlijks gekeurd te worden.

Zo moeten diesels en auto’s die rijden op LPG, na drie jaar, elk jaar gekeurd worden. Voor EV’s en benzineauto’s geldt een andere regel. Zij mogen vier jaar wachten tot de eerste apk. Vanaf dat moment moeten deze auto’s eens in de twee jaar gekeurd worden. Als deze auto’s een leeftijd van acht jaar bereiken moeten ze ook jaarlijks een nieuwe apk.

Auto’s afgekeurd

Bij de apk controleert de RDW verschillende onderdelen van de auto. Zo wordt er onder andere gekeken naar de wielophanging, remmen, verlichting en de uitstoot van de auto. Ook wordt bij een algemene periodieke keuring de kilometerstand geregistreerd.

Verder is de profieldiepte van de autobanden ook belangrijk. Auto’s worden hier namelijk het vaakst op afgekeurd. Door dit en andere zaken zelf regelmatig te controleren kan je voorkomen dat je auto afgekeurd wordt. Toch is achterstallig onderhoud niet de hoofdreden dat de er nog nooit zo veel auto’s afgekeurd werden.

Illegale online apk

De RDW krijgt namelijk steeds vaker te maken met auto’s die online, illegaal goedgekeurd zijn. Hierbij wordt de auto door een frauduleus bedrijf of keurmeester goedgekeurd, zonder dat zij de auto daadwerkelijk gezien en gekeurd hebben. Om dit tegen te gaan en het proces te verbeteren komt de RDW vanaf 1 januari 2025 met nieuwe maatregelen.

Zo wordt er een meldpauze tussen twee afmeldingen van de apk ingevoerd. Deze pauze bedraagt vijf minuten voor keurmeesters en één minuut voor keuringsinstanties. Door deze pauze wordt het moeilijker om de steekproeven van de RDW, met betrekking tot het keuren van de auto’s, te omzeilen.

Op deze manier wil de RDW het illegaal goedkeuren van auto’s tegengaan. Teun Verschuren, manager toezicht bij de RDW, zegt het volgende over het illegaal goedkeuren van auto’s: ‘Maak vooral geen gebruik van aanbiedingen waarop je voertuig op afstand gekeurd wordt en biedt dit als bedrijf ook niet aan. Als wij constateren dat door een bedrijf illegale online apk’s worden uitgevoerd, wordt de erkenning ingetrokken en ook de bevoegdheid van de betrokken apk-keurmeesters wordt ingetrokken’.