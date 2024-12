Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je in 2025 televisie moét kijken tijdens het tanken

Wellicht heb je het al gezien tijdens het tanken. Op sommige tankpistolen is een scherm aangebracht waarop advertenties worden afgespeeld. In 2025 gaan we dit bij veel meer tankstations terugzien.

Nozzle TV, dat is de naam van het advertentiekanaal dat afspeelt op het vulpistool tijdens het tanken. Het is een idee van het Nederlandse Smarter Nozzle. Momenteel zijn er al 120 tankstations in Nederland uitgerust met de schermpjes en daar lijkt het niet bij te blijven.

In 2025 televisie kijken tijdens het tanken

De 120 locaties zijn goed voor zo’n 960 schermpjes waar je op moét kijken tijdens het tanken. Je kan natuurlijk ook wegkijken, maar het is onmogelijk om tijdens een toekomstige tankbeurt de reclame op de mini-televisie te ontwijken. Al helemaal als je naar de uitbreidplannen van het bedrijf kijkt.

In 2025 wil Smart Nozzle het aantal televisies op vulpistolen verdubbelen. Dit zou betekenen dat er zo’n 240 locaties voorzien zijn van Nozzle TV. Dat is dan pas 5,8 procent van de Nederlandse tankstations.

Niet iedereen dezelfde reclame

Daarbij zullen niet alle vulpistolen bij een pomp voorzien zijn van een televisie met reclame. Eigenaar Pascal van Nisselroy zegt tegen NOS dat ze op elk tankstation een paar pompen vrijlaten voor mensen die absoluut geen reclame willen. De mensen die toch bij een reclame-pomp gaan tanken krijgen in de toekomst niet allemaal dezelfde aanbiedingen.

Volgens de eigenaar is het de bedoeling dat mensen gepersonaliseerde reclame krijgen op basis van hun kenteken. Het type auto en de prijs van jouw bolide hebben dan invloed op de voorgeschotelde advertenties tijdens het tanken.

Vooralsnog wordt er enkel gesproken over televisie op het vulpistool bij een tankstation. De stekkers van laadpalen, die doorgaans veel langer dan 2 minuten in een auto zitten, worden vooralsnog met rust gelaten. Overigens hebben de palen veelal al schermpjes in de grote laadkast zitten.