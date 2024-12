Deel dit: Share App Mail Tweet

Column: 2024 was een heftig jaar, op naar 2025

Het was een heftig jaar, waarin veel automerken in zwaar weer zijn beland. Bij de reuzen in de Europese auto-industrie, zoals Volkswagen maar ook Stellantis, is het inmiddels alle hens aan dek.

Stakingen, fabriekssluitingen en productiestops: alles werd of wordt ingezet om het tij te keren. Of dat voor alle partijen op tijd lukt, is zeer de vraag.

Stuurloze Stellantis

Want wie neemt het roer van het stuurloze Stellantis over uit handen van de weggestuurde, tot nu toe geniaal geachte Tavares? De man zou zijn doorgeslagen in zijn bezuinigingsmissie en te veel vijanden hebben gemaakt op alle fronten: van toeleveranciers tot de raad van bestuur.

In zijn streven naar ultieme efficiëntie en schaalvergroting is Tavares doorgeschoten in de centralisatie van de macht binnen het multimerken-concern. Te veel van hetzelfde in een andere verpakking is niet hetzelfde als een echte merkidentiteit.

Jaguar

Over merkidentiteit gesproken, bij Jaguar zitten ze ook in een crisis. Een tussenjaar nemen is heel populair onder jongeren, maar nog niet eerder vertoond bij een automerk. Bij Jaguar is het een zwaktebod en het resultaat van een dwalende merkstrategie, volgens mij. Jammer, want het prachtige merk was er met de I-Pace in de nieuwe EV-tijd snel bij, maar raakte daarna de weg kwijt. En nu helemaal, als we naar de herlancering van het merk kijken. Ik snap wel dat alleen maar terugkijken naar het verleden niks oplevert, maar ik wil het prachtige verleden met sportief elegante iconen van auto’s niet vergeten.

Daar moet je wat mee kunnen. Want van de zwaarlijvige, vergezochte elektrische concepts ben ik niet onder de indruk. En ook de prototypes van de GT, die al gecamoufleerd rondrijden, doen mijn hart niet sneller kloppen. Ik schrijf Jaguar nog niet af, want daarvoor houd ik te veel van het mooie merk, maar ik vrees voor de toekomst ervan. Want zoals Tavares als superboekhouder de mooie merken van Stellantis devalueerde, lijkt bij Jaguar de marketing meer aan de macht dan de mensen die snappen dat auto’s ook emotie zijn.

Renault

Wat een verademing was het dan om Luca de Meo, de CEO van de Renault Groep, weer te ontmoeten. Die snapt beter wat we willen. Het huidige modellenaanbod heeft voor elk wat wils. Renault gokte niet alleen maar op elektrische auto’s, maar bleef ook hybrides maken. In alle soorten en maten. Veel SUV’s en cross-overs, maar ook een Megane e-Tech electric. Wat De Meo ook zag, was dat je de kopers, die al een grote stap moeten maken door over te schakelen op duurdere elektrische auto’s, wel een auto moet geven waar ze blij van worden. Die moeten er goed uitzien, kwaliteit bieden, maar ook wat emotie hebben.

Zo ging hij opnieuw het retro-pad op (zoals lang geleden met de Fiat 500). Daarom kunnen we nu die leuke retro-Renault 5 al onder de kerstboom parkeren en volgend jaar op pad gaan met de R4 en later met de reïncarnatie van de eerste Twingo. De Meo’s visie zorgde ervoor dat Renault, dat vier jaar geleden nog een recordverlies van dik 8 miljard leed, nu weer flink winstgevend is. Als autoliefhebber kregen we een breed bruikbaar aanbod met daarin ook plaats voor enkele op de emotie inspelende retro-modellen. Dat geeft hoop op een leukere autotoekomst.

Op naar een mooi, nieuw autojaar!