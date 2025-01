Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Lamborghini Temerario in Nederland

De oudejaarsloterij gewonnen? Of gewoon zin om even lekker te dromen? De Lamborghini Temerario is inmiddels te bestellen. We nemen even een kijkje…

De Lamborghini Temerario is de opvolger van de Huracán. Qua silhouet is het nieuwe model een evolutie, maar de Temerario heeft wel een wat rustiger design. Het blijft echter duidelijk een Lamborghini, die direct indruk maakt.

Motoren Lamborghini Temerario

Achter de stoelen is er slecht en goed nieuws. Het slechte nieuws: daar ligt geen atmosferische V10 meer. Het goede nieuws: er ligt wel een 4,0-liter V8, die in zijn eentje al de prestaties van de V10 overtreft. Het blok haalt maar liefst 10.000 toeren per minuut en produceert al precies 800 pk. Dan wordt hij ook nog gecombineerd met drie elektromotoren (de Temerario is een plug-in hybride), wat het totaal op 920 pk brengt.

Niet verkeerd voor het instapmodel van het merk. De 100 km/u is daarmee in 2,7 seconden bereikt en de top ligt op 343 km/u. Of bijbehorende soundtrack net zo indrukwekkend is? Oordeel zelf. Vooralsnog is dit de enige aandrijflijn, maar je zou haast zeggen dat nog krachtiger uitvoeringen nergens voor nodig zijn.

Uitrustingen Lamborghini Temerario

Bij dit soort auto’s is er geen lijstje met standaarduitrusting zoals bij een gewone middenklasser. Als we wat rondkijken op de webpagina van het model, concluderen we dat hij in ieder geval is voorzien van “een hoge mate van comfort” en “niet eerder vertoonde connectiviteit” met onder andere Lamborghini Connected Telemetry 2.0, Memories Recorder, ingebouwde dashcam en Augmented Reality Navigation. Kortom, qua uitrustingen lijkt hij niet onder te doen voor een auto in de hogere middenklasse.

Optioneel is in ieder geval het Alleggerita-pakket, ofwel een lichtgewicht uitvoering. Het pakket is bedoeld voor wie met zijn Temerario regelmatig het circuit wil opzoeken. Met onder meer koolstofvezel wielen en een aangepaste aerodynamica is deze uitvoering ruim 25 kg lichter, met ruim 60 procent meer downforce.

Prijzen Lamborghini Temerario

Tja, prijzen zijn in dit marktsegment ook niet zo transparant, maar als we naar enkele buitenlandse prijzen kijken moet je rekenen op ruim 300.000 euro. Met de Nederlandse bpm erbij zal je waarschijnlijk de 400.000 euro wel passeren.

Exterieuraankleding

Een basismodel kan er soms wel erg ‘basic’ uitzien en dat geldt zelfs wel een beetje voor de Lamborghini Temerario. De standaardkleur is wit en dat ziet er in combinatie met de standaardwielen (20-inch voor, 21-inch achter) nog niet zo spectaculair uit. Laten we voor deze keer met die wielen beginnen. De standaardwielen zien er al wat specialer uit in diamantgeslepen of zwarte uitvoering. Als optie is er ook een gesmede velgsoort met een uitgebreider design, leverbaar in (deels) zwart, titanium en brons, met die laatste in mateffect. Een laatste optie zijn koolstofvezel wielen, die altijd hoogglans zwart zijn. Hieronder zie je de drie basisdesigns. Wij gaan voor de optionele gesmede wielen in hoogglans zwart.

Lamborghini Lamborghini Lamborghini

Lamborghini Lamborghini Lamborghini

Vervolgens kan je de wielen nog combineren met Bridgestone Sport- of Race-banden, remklauwen in allerlei kleuren, een koolstofvezel wielnaaf en titanium wielbouten. Over de kleur van de remklauwen beslissen we straks, de rest houden we standaard.

Dan de carrosseriekleur. In totaal zijn er maar liefst bijna zestig mogelijkheden. Metallic of niet-metallic, hoogglans of mat, noem maar op. We kunnen onmogelijk alles laten zien, dus hieronder houden we het bij een impressie van de mogelijkheden. Uiteindelijk valt onze keuze op Classica-kleur Giallo (geel). Terugkomend op die remklauwen: laten we die dan ook uitvoeren in bijpassend geel. Het dak en een deel van de motorkap kunnen nog worden uitgevoerd in contrasterend zwart (glanzend of mat), maar dat hoeft van ons niet.

Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini

Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini

Dan zijn we er nog niet, want aanvullend kan je diverse exterieurdelen nog uitvoeren in hoogglans of mat zwart of in echt koolstofvezel. Het enige dat we hiervan aanvinken zijn koolstofvezel instaplijsten met verlicht Temerario-opschrift, het Lamborghini-opschrift achterop in matzwart.

Tot slot vinken we dan ook maar het Alleggerita-pakket aan. Dat wilden we combineren met rode accenten, maar dat mag blijkbaar niet in combinatie met de gele carrosseriekleur. Dan niet.

Interieuraankleding

In het interieur zijn de mogelijkheden net zo uitgebreid. Eerst maar het kleurthema. Standaard zwart, een donker grijsblauw, echt grijs, verschillende opties voor kleurcontrasten (alleen stiksels of ook andere interieurdelen en variaties daarop). Wij houden het bij basiskleur zwart, maar combineren dat met veel stiksels én gordels in de contrasterende gele carrosseriekleur.

Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini

Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini

Wie de auto vaker op het circuit dan de weg gebruikt kan de standaard comfortstoelen vervangen door sportstoelen. Wie nog meer comfort wil, voorziet de standaardstoelen juist van verwarming, ventilatie en elektrische instelmogelijkheden.

Lamborghini Lamborghini

Lamborghini Lamborghini

Wij vinden de standaardstoelen prima. Verdere nog wel door ons aangevinkte opties: stuurwiel bekleed met Corsa Tex (een alcantara-achtig materiaal) en vloermatten met hetzelfde kleurthema als de rest.

Pakketten en losse opties

Dan zijn er nog ‘gewone’ optionele uitrustingen, waarbij het ineens weer om een ‘normale’ auto lijkt te gaan. Van pakketten met extra rijassistenten (wie wil dat nou in een auto zoals deze?) tot matrix-led-koplampen en zaken als een eigen display voor de passagier, sfeerverlichting in allerlei kleuren, een Sonus Faber-audiosysteem, een bagagenetje achter de stoelen, extra bekerhouders en een elektrisch verstelbare stuurkolom. Daarvan vinken wij de matrix-koplampen, het passagiersdisplay, de sfeerverlichting, het audiosysteem en het bagagenetje aan.

Accessoires zoals een noodsetje, autohoes of wallbox laten we even voor wat ze zijn. Een opmerkelijk accessoire dat nog wel het vermelden waard is, zijn de ‘parkeerkussens’. Je parkeert op deze kussens, waarna die zich naar de banden vormen en zo voorkomen dat die uit vorm raken wanneer je je Lamborghini Temerario voor langere tijd wegzet.

‘Onze’ Lamborghini Temerario

Normaal gesproken sluiten we af met wat de totale configuratie kost, maar bij de configurator van Lamborghini worden nergens meerprijzen vermeld. Maar als je je een Lamborghini Temerario kunt veroorloven, maak je je dan nog echt druk over wat de extra opties je nog kosten? Waar wij ons wel druk over maken: wanneer mogen we proefrijden? We ervaren de op papier indrukwekkende prestaties graag eens in de praktijk.

Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini Lamborghini