Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo klinkt de nieuwe Lamborghini Temerario: teleurstellend of niet?

Afgelopen maand kondigde Lamborghini de Temerario aan. De opvolger van de Huracán heeft in plaats van de geliefde atmosferische 5,2-liter V10, een 4,0-liter twinturbo-V8 met elektro-ondersteuning gekregen.

Met het nieuwe blok en de elektromotoren is de Lamborghini Temerario een PHEV die sneller is dan een Aventador SVJ, maar dan rest ons autoliefhebbers de vraag: hoe zit het met het geluid?

Compleet nieuwe twinturbo-V8

De twinturbo-V8 in de Temerario levert 800 pk. In combinatie met de 120 pk van de elektromotoren beschikt de Temerario in totaal over 920 pk bij 10.000 toeren. Mede dankzij deze elektromotoren sprint de Huracán-opvolger in slechts 2,7 seconden naar 100 km/h. Dit is maar 0,2 seconden langzamer dan zijn grotere en veel duurdere broer: de Revuelto. De twinturbo-V8 in de Temerario is een ontwikkeling die alleen bestemd voor is Lamborghini en wordt niet gedeeld met de andere merken binnen de Volkswagen-groep.

Hoe klinkt de Lamborghini Temerario?

Qua performance is de Lamborghini Temerario erop vooruitgegaan ten opzichte van zijn voorganger. Maar zoals verwacht kan het geluid van de hybride-V8 niet tippen aan de atmosferische V10 van weleer. Onlangs is de auto zonder camouflage gespot bij een bandentest op de Nürburgring. Kijk, luister en oordeel zelf.

Hoewel turbo’s het vermogenspotentieel tot grotere hoogtes tillen, werken ze helaas ook als geluidsdempers. De klanken worden verder gesmoord in het uitlaattraject, dat met door de alsmaar striktere emissie-eisen wordt voorzien van de nodige partikelfilters. Geen match voor een natuurlijk ademende en schreeuwende tiencilinder.

Of de Temerario de limiet van 10.000 toeren bereikt in de video is niet duidelijk, al lijkt de bestuurder flink door te rijden. Het geluid stelt in deze video een beetje teleur. Wel kan het zijn dat je achter het stuur een totaal andere ervaring hebt.

Geluid Temerario moet beter

Een andere uitlaat kan het geluid van de Lamborghini Temerario mogelijk verbeteren, maar dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn als je een Lamborghini koopt.

De Temerario gaat vanaf volgend jaar in de verkoop en zal allerminst betaalbaar zijn. Het zal interessant zijn om te zien of het nieuwe model aanslaat. Niet het budget voor een hagelnieuwe Lamborghini? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in de goedkoopste Lamborghini-occasion van Nederland.