Prijs Lamborghini Temerario gelekt: deze Lambo-occasion is wél betaalbaar

De Italianen hebben kortgeleden het doek getrokken van de nieuwe Lamborghini Temerario en nu is ook de prijs gelekt. Ligt de supercar boven budget? Denk dan eens aan de voorganger van zijn voorganger. Deze Gallardo-occasion is de goedkoopste Lamborghini van ons land. Als ook deze te duur is, dan zit Lamborghini-ownership er simpelweg niet in.

De goedkoopste Lamborghini van ons land, ja? Dat is niet helemaal waar. Recent schreven we over een nóg goedkopere Lamborghini, maar het is waarschijnlijk niet helemaal wat je ervan verwacht.

Prijs van Lamborghini Temerario gelekt

We hebben het over een spierwitte Gallardo met zwarte wielen uit 2005. De Gallardo is de voorganger van de Huracán, die weer de voorganger is van de nieuwe Lamborghini Temerario. Opvallend is dat Lamborghini’s nieuwste supercar, en dan met name de zijkant, meer op de Gallardo lijkt dan op de Huracán.

De prijs van de Lamborghini Temerario is officieel nog niet bekend, maar wel lekte er informatie van de Amerikaanse configurator. Het schijnt dat de supercar een basisprijs van maar liefst 357.621 dollar krijgt, omgerekend is dat zo’n 321.700 euro.

Goedkoopste Lamborghini-occasion van Nederland

Dan ben je met deze Lamborghini Gallardo-occasion een stuk goedkoper uit. Hij staat namelijk te koop voor 87.650 euro. Daarvoor hoef je bij BMW nog niet eens op een kale M240i te rekenen. Volgens de aanbieder verkeert de Gallardo overigen in absolute topstaat en werkt alles naar behoren, zo ook de automatische E-Gear-versnellingsbak. De occasion heeft 35.545 kilometer op de teller staan.

Anders dan in de Lamborghini Temerario, vind je in de Gallardo geen hybride aandrijflijn met V8 die tot wel 10.000 toeren per minuut draait, maar wel een 5,0-liter V10. Hoewel de twin-turbo Temerario met zijn drie elektromotoren en 920 pk bijna dubbel zo sterk is als de Gallardo-occasion, is het weergaloze levenslied van een tiencilinder moeilijk te evenaren. De Lamborghini sprint met zijn overdaad aan vermogen in slechts 2,7 seconden naar 100 km/h, de Gallardo doet er 4 seconden over.

Gebruikte Gallardo uit Japans

Uiteraard heeft het een reden dat deze occasion zich de goedkoopste Lambo van ons land mag noemen. De auto in kwestie is recent namelijk geïmporteerd vanuit Japan en dat is niet iets waar elke verzamelaar enthousiast van wordt. Huh, maar waarom zit het stuur dan aan de linkerkant? Hoewel men in Japan inderdaad aan de rechterkant van de weg rijdt, worden linksgestuurde auto’s er als statussymbool gezien. Sommige Japanners kiezen dus bewust voor een linksgestuurde auto.

“Vanwege het gunstige klimaat is de Gallardo zeer goed bewaard gebleven”, zo staat in de advertentietekst. Zo gunstig is het klimaat nou ook weer niet, want Japan is omringd door zeewater. Zeker exemplaren uit de kustgebieden kunnen flink roesten. Wel is het zo dat het land amper zout strooit. Laten we hopen dat deze occasion inderdaad niet is geteisterd door het roestmonster. Een voordeel van een prijzige supercar is dat-ie waarschijnlijk meestal veilig en droog in een garage werd gestald.