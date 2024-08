Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris iets sneller dan Verstappen in winderige eerste training

Max Verstappen heeft in een winderige eerste training voor de Dutch Grand Prix de tweede tijd neergezet. De drievoudig wereldkampioen gaf in zijn Red Bull 0,201 seconde toe op Lando Norris van McLaren. Lewis Hamilton noteerde in zijn Mercedes de derde tijd. Hij was 0,684 seconde minder snel dan Norris.

De training kwam moeizaam op gang, omdat het regende en maar weinig coureurs de baan op kwamen. Na een halfuur werd het droog en konden er serieuze rondetijden worden neergezet. In de laatste tien minuten was het mogelijk op slicks te rijden en werd het nog even heel druk op het circuit van Zandvoort, waar tijdens de training een windstoot van meer dan 70 kilometer per uur werd gemeten.

De 26-jarige Nederlander, die de afgelopen drie jaar de race op Zandvoort won, wachtte tot de baan een beetje opgedroogd was. Halverwege de training liet hij zich voor het eerst zien aan het publiek. Hij spinde op de deels natte baan in de Hans Ernst Bocht en plaatste vervolgens zijn Red Bull tot grote vreugde van de toeschouwers met een strakke manoeuvre terug in de juiste positie. Later tijdens de sessie gebaarde Verstappen nog even boos naar Pierre Gasly van Alpine, die hem hinderde in de Arie Luyendijkbocht, de hellende bocht naar de finish.

De laatste minuten gebruikten de coureurs om de verloren tijd door de regen in te halen en reden ze nog zoveel mogelijk rondjes. Norris was meteen snel in zijn McLaren en ook George Russell van Mercedes stond even bovenaan met de beste tijd. Verstappen reed zijn snelste ronde in de allerlaatste minuut van de training. Norris ging er alsnog onderdoor. Zijn tijd van 1.12,322 lag nog beduidend boven de 1.10,567, waarin Verstappen vorig jaar poleposition veroverde.

ANP