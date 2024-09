Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla Model X in garage vat plots vlam na overstroming

In de Amerikaanse staat Florida is een Tesla Model X in vlammen opgegaan. Opvallend genoeg vormt water de oorzaak van deze EV-brand.

Dat klinkt in eerste instantie nogal tegenstrijdig. In dit geval gaat het echter om zout water dat na storm Helena door garage van een Tesla Model X-eigenaar klotst. Daar kan de elektrische auto blijkbaar niet zo goed tegen.

Tesla Model X in de fik na overstroming

Beelden van de brand zijn gedeeld door de Pinellas County Government om EV-rijders in het overstromingsgebied te waarschuwen. Daarop is te zien hoe uit het niets grote vlammen verschijnen onder de Tesla. Het is klaarblijkelijk de accu die in brand vliegt. De Tesla Model X is ongetwijfeld afgeschreven, maar of de woning nog kon worden gered, wordt niet duidelijk uit de beelden.

Veel mensen in het overstromingsgebied worden nu nog elders opgevangen, maar de lokale brandweer geeft degenen die binnenkort weer naar huis kunnen enkele tips. Zo wordt afgeraden om je elektrische auto te laden, ermee te rijden of hem in je garage te parkeren. Hetzelfde geldt voor e-bikes, zo stelt the fire department. Parkeer deze ver weg van brandbaar materiaal. Daarnaast wordt geadviseerd je EV naar de dealer te slepen, zodat hij daar geïnspecteerd kan worden.

Elektrische auto’s brandgevaarlijker?

Een EV zoals deze Tesla Model X die in de hens staat, haalt veel eerder het nieuws dan een traditionele brandstofauto. Betekent dat ook dat ze brandgevaarlijker zijn? Nee, zo stelt zowel het EV-kenniscentrum als zijn Duitse tegenhanger Dekra. EV’s zijn minstens zo brandveilig als andere auto’s, maar de eigenschappen van branden bij elektrische auto’s en brandstofauto’s verschillen sterk.

EV-branden minder voorspelbaar

De nieuwswaarde heeft dan ook voornamelijk van doen met de aard van de branden. De ontbrandingssituaties zijn veel minder voorspelbaar en elektrische auto’s zijn zeer lastig te blussen, dat maakt het gevaarlijk. In het geval van de storm in Florida heerst nog een extra gevaar. De aantasting van het zoute water kan namelijk dagen of zelfs weken na de overstroming nog voor ontbranding zorgen.