Volkswagen Passat: dit is de elektrische range en het verbruik

Autovisie test niet alleen elektrische auto’s op hun actieradius en verbruik, ook bij benzine en hybride auto’s meten we wat ze in praktijk verbruiken. Ditmaal testen we hoe zuinig de Volkswagen Passat is en hoe ver hij komt op een acculading.

Het verschil tussen de fabrieksopgave en het daadwerkelijke verbruik is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde verbruik in de praktijk met bijvoorbeeld airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe zuinig de auto echt is.

De Volkswagen Passat

Autovisie rijdt Volkswagen Passat met de 1,5-liter viercilinder die goed is voor 177 pk en wordt geassisteerd door een 115 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 272 pk en 400 Nm, terwijl er onder de achterbank een accupakket van 19,7 kWh ligt. Daarmee moet hij 125 kilometer elektrisch halen en het WLTP-verbruik bedraagt 0,4 liter per 100 kilometer. Dit verbruik is bij plug-in hybrides altijd erg theorisch. Daarom testen we wat je verbruik met een lege accu.

De daadwerkelijke actieradius en het verbruik

Op een volle batterij wisten we 123 kilometer ver te komen met zijn 115 pk sterke elektromotor en daarmee heeft de Volkswagen Passat een zeer bruikbare range.

Specificaties Volkswagen WLTP-verbruik gem. 0,4 l/100 km Gemeten verbruik 6,3 l/100 km Actieradius (gemeten) 714 + 123 km Actieradius EV WLTP 125 km

Met een leeg accupakket neemt de 1,5-liter voor elke 15,9 kilometer een liter benzine in.

De verbruiksronde

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de dubbeltest. Let op, het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

