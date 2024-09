Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare hot hatch: Ford Fiesta ST vs. Renault Clio R.S. Trophy

Vallende bladeren, regenplassen en een gure wind – de eerste herfstdag van het jaar is aangebroken. Tijd om onszelf op te warmen met twee gebruikte hot hatches. Welke betaalbare hot hatch voorkomt een winterdip: de Ford Fiesta ST of Renault Clio R.S Trophy?

“Een Renault Clio, zo eentje heb ik ook”, lacht een oudere vrouw als ze langs de twee opgestelde auto’s loopt. “We zaten hier net binnen koffie te drinken, keken door het raam en zagen jullie filmen. Wat is er bijzonder aan deze auto’s?” Enigszins verrast, antwoordt collega Coen dat het hier om snelle en sportieve uitvoeringen gaat. De vrouw kijkt wat verbaasd en biedt lachend aan om foto’s te maken met haar Clio. “Hij staat om het hoekje!”

Betaalbare hot hatches

Met een vermogen van 220 pk, een sportief onderstel en tal van uiterlijke upgrades, biedt deze Renault Clio R.S. Trophy zoveel meer dan een normale hatchback. Toch heeft ze gelijk; het blijft een Clio. Maar dat is juist een van de belangrijkste krachten van het segment. Het zijn heerlijke, sportieve auto’s, waarmee je ook gewoon boodschappen kan gaan doen. De dagelijkse bruikbaarheid van de Fransoos is iets beter dan van zijn concurrent, de Ford Fiesta ST. Om het simpele feit dat de Renault Clio R.S. met vijf deuren geleverd is.

Deze ST-generatie moet het met twee grote voorportieren doen. Die maken, in combinatie met de grote stoelwangen, van krappe in- en uitstapsituaties een gymnastische sport. Toch zijn de Recaro’s van mijn eigen Fiesta niet aan te wijzen als minpunt. Ze bieden veel zijdelingse steun en voldoende comfort op de lange afstand. Overigens kunnen we hetzelfde zeggen over de sportstoelen van de Renault. Hoewel ze er minder sportief uitzien, doen ze maar weinig onder voor die van de ST.

Motoren Ford Fiesta ST en Renault Clio R.S.

Beide auto’s hebben een 1,6-liter turbomotor in de neus met een ingewikkelde rekensom aan vermogen. De Clio is met 220 pk en 240 Nm sneller, maar levert fors minder koppel. Zelfs als in de vierde en vijfde versnelling een tijdelijke overboost van 280 Nm beschikbaar is, voelt hij minder vlot dan de Fiesta. De hot hatch van Ford biedt altijd 290 Nm aan koppel. Het continuvermogen bedraag 182 pk, hoewel er in de eerste twee verzetten tijdelijk 200 pk beschikbaar is.

‘Op papier lijken ze vergelijkbaar, maar het karakter van beide vierpitters loopt uiteen’

Op papier lijkt de opzet vergelijkbaar, maar het karakter van beide vierpitters loopt uiteen. Onder in het toerenbereik is de Fiesta krachtiger maar boven de 6000 tpm is de fut eruit. De krachtbron van de Clio wil iets meer uitgewrongen worden, tot net voor de toerenbegrenser een harde pieptoon en melding op het dashboard dwingend adviseert om het volgende verzet te kiezen. Als u zich op het circuit enkel op het bochtenwerk wilt focussen, is de automaat is ideaal.

Daarnaast is filerijden een stuk aangenamer in de Clio. Toch worden we warmer van de trefzekere handbak van de Ford Fiesta ST. Die zorgt simpelweg voor een grotere lach op ons gezicht. Voor het betere heel-and-toe-werk staan de pedalen goed, maar langere Nederlanders komen al snel met hun rechterknie tegen de stuurkolom aan. Desondanks is de zitpositie laag genoeg; bij de Renault is dat niet anders.

Wat de besturing betreft, zijn de hot hatches van hetzelfde kaliber. De Renault Clio R.S. stuurt met 2,4 omwentelingen van links naar rechts iets directer, maar de Fiesta is op zijn beurt weer wat communicatiever. Beide krachtpatsertjes zijn aan elkaar gewaagd. Op een prachtige brede dijkweg vechten de twee het uit, maar een echte krachtmeting is het niet. Het gaat in dit segment niet om de meeste pk’s, maar om het plezier per meter. Iets wat ze zowel bij het team van Renault Sport als bij Sport Technologies aan het adres van Ford goed begrepen hebben.

Opties

De Ford is overigens niet altijd uitgerust met rode remklauwen. Dit is onderdeel van het Style Pack dat ook de lichtere Rado Grey ST-wielen en verlichte instaplijsten omvat. Voor het prachtige Performance Blue moest eveneens worden bijbetaald.

De uitrustingsniveaus van de Ford Fiesta ST zijn lekker overzichtelijk: ST, ST1 en ST2, waarvan die laatste de meeste opties heeft, zoals bij deze occasion het geval is. Later werd ook nog een gelimiteerde ST200 geleverd met 215 pk.

Alternatief De Opel Corsa OPC is alles wat je wilt van een hot hatch. Daarbij heeft de Nürburgring Edition een sperdifferentieel. Dat topmodel heeft een 1,6-liter turbomotor met 210 pk en 280 Nm én een handbak. Voor het maximale vermogen moet je wel benzine tanken met een minimaal octaangetal van 100. Het aanbod Nürburgring Editions is klein. Er staat er een voor 9.900 euro te koop met meer dan 180.000 kilometer en een voor net geen 16 mille met 85.000 kilometer op de teller.

In geval van de witte Renault Clio R.S. zijn niet alle opties aangevinkt, maar werd wel voor het Trophy-topmodel gegaan. Dit is door zijn scherpere transmissie en directere besturing de beste variant. Tevens heeft deze door een grotere turbo, ander in- en uitlaattraject en gemodificeerde software 20 pk meer dan de standaard R.S. Daarnaast is de Trophy uitgerust met een RS-monitor, waarop onder andere de temperatuur van de transmissieolie, stuuruitslag en de G-krachten te zien zijn.

Een belangrijke optie die deze occasion mist is het Akrapovič-uitlaatsysteem. Daarmee had de Clio de klanken van de Fiesta ongetwijfeld overtroffen. Want hoewel de Fransoos stationair beduidend harder klinkt, begint de ST het bij 2000 toeren uit te schreeuwen en het plezier wordt afgetopt door een licht afblaasgeluid van de turbo.

Prijzen Ford Fiesta ST en Renault Clio R.S.

De prijzen van de hot hatches liggen dichtbij elkaar. Een Fiesta ST als deze kost zo’n 14.000 euro. Voor het geld van de Renault Clio R.S. Trophy die bij Bochane in Nijmegen wordt aangeboden – 16.925 euro – is zelfs een ST200 te vinden. Die auto komt wat vermogen betreft meer in de buurt van de Trophy. Volgens de fabrieksopgave verbruiken beide hot haches gemiddeld 1 op 16,9, in geval van de Clio R.S. bedraagt de motorrijtuigenbelasting slechts een fractie meer.