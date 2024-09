Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarom de Nederlandse brandweer meer water moet inslaan

Deze week start de IAA Transportation in Hannover en voor de eerste keer staat Tesla daar met een kleine stand. Het merk bereidt zich voor op de introductie van de elektrische Semi in Europa. En dat betekent dat de brandweer alvast 190.000 liter water moet inslaan voor het geval er een in de fik vliegt.

Daarmee verwijzen we natuurlijk naar een recent ongeval in Californië, waarbij een Tesla Semi van de weg raakte en tegen een boom tot stilstand kwam. De elektrische vrachtwagen vloog in brand en dat zorgde voor zo’n helse vuurbal dat de naastgelegen snelweg zestien uur lang moest worden afgesloten.

Monsterklus voor brandweer

Uit een rapport van de National Transportation Safety Board (NTSB) blijkt dat het voor de brandweer een monsterklus was om de Semi te blussen. Er was niet alleen 190.000 liter water (!) voor nodig, maar ook de inzet van een blusvliegtuig om met brandvertragende chemicaliën een bosbrand te voorkomen.

Batterijen moeilijk te blussen

Het probleem was natuurlijk de enorme 900 kWh-batterij van de Semi. EV’s vatten niet vaker vlam dan voertuigen met een verbrandingsmotor, maar áls ze ontbranden, dan is het vuur moeilijker uit te krijgen. De individuele cellen van een batterij worden extreem heet en steken elkaar aan.

Omdat het vrijwel onmogelijk is om bluswater ín de batterij te krijgen, laait het vuur daardoor telkens weer op. Sommige brandweerkorpsen werken met een container vol water waarin de brandende EV ondergedompeld kan worden.

Tesla Semi naar Europa

Afijn, terug naar waarmee we dit bericht begonnen: de Tesla Semi staat op de IAA in Hannover. En dat is niet het enige signaal dat duidt op een Europees debuut voor de Amerikaanse stekkertruck. Tesla zoekt in Nederland en Duitsland bijvoorbeeld ook een Business Development-manager voor de Semi.

Officieel is de Semi nog niet in productie, overigens. Dat zou in 2025 moeten gaan gebeuren. Toch rijden er al Semi’s rond, want Tesla heeft in de afgelopen twee jaar een kleine serie geleverd aan enkele grote bedrijven, zoals PepsiCo en Walmart.