Voor 2238 euro extra maakt Volvo jouw EX30 superruim!

De elektrische Volvo EX30 is razend populair, ondanks zijn weinig gebruiksvriendelijke bediening en zijn beperkte interieurruimte. Voor dat laatste heeft Volvo nu echter een oplossing. Want voor 2238,34 euro extra ruimt het merk een enorme kofferbak voor je in.

Oké, er zit een addertje onder het gras. Want wat Volvo eigenlijk doet voor die 2238,24 euro, exclusief BTW, is de EX30 ombouwen tot een elektrisch bestelbusje. Het model gaat dan door het leven als Volvo EX30 Cargo.

Straks BPM op bedrijfswagens

Dat Volvo hier nu mee komt, is slim. Bedrijfswagens met een verbrandingsmotor zijn nu nog vrijgesteld van BPM, maar vanaf 1 januari 2025 niet meer. Dat gaat de bedrijfswagenmarkt overhoop gooien, want naar verwachting maakt de BPM bestelbussen en kleine vrachtwagens gemiddeld 33 procent duurder.

Elektrische bedrijfswagens blijven hun BPM-vrijstelling houden. Daarbij zegt Volvo in te spelen op nieuwe milieuzoneregels, die bedrijven steeds vaker dwingen om voor compacte, volledig elektrische busjes te gaan.

Volvo EX30 als monteursbusje

Nou moet je de EX30 Cargo uiteraard niet zien als bevoorradingsvoertuig voor de binnensteden, maar meer als monteursbusje. Hij heeft geen achterbank meer. Op die plek is een vlakke laadvloer geplaatst met erboven geblindeerde achterruiten.

Volgens Volvo zijn er veel aanvullende opties leverbaar, zoals veiligheidsnetten, tussenschotten, sjorogen en op maat gemaakte ladekasten. Het Cargo-pakket kost in de basis 1661,16 euro, exclusief BTW, maar dan moet je de ombouw zelf doen. De prijs inclusief montage is 2238,34 euro.

En als je de Volvo EX30 na zijn dienstjaren als busje weer als personenauto wilt gebruiken, kan dat ook. Kennelijk is het relatief eenvoudig om de ombouw terug te draaien, vanwege de modulaire karakter van het geheel.