Wintersporters opgelet: deze vintage pistenbully staat nu te koop

Is het niet een beetje vroeg om nu al over de wintersport te schrijven? Jazeker, maar eerder deze maand viel in de Alpen al meters sneeuw. En nu we ook nog deze vintage pistenbully op basis van een Renault Estafette-occasion tegenkomen, begint het toch echt te kriebelen.

Vooropgesteld, je hebt er vrij weinig aan hier in ons berg- en (meestal) sneeuwloze kikkerlandje. Maar het apparaat lijkt ons ideaal op de piste. Terwijl iedereen in de drukte wacht op een plekje in de skilift, sputter jij probleemloos de helling op.

Renault Estafette als pistenbully-occasion

Goed, we romantiseren het idee een beetje. We zoeken dan ook wanhopig naar argumenten om 24.950 euro neer te tellen voor dit unieke gevaarte. Elk praktisch nut ontbreekt en toch spreekt de ouderwetse pistenbully ons aan. Een hebbedingetje voor de die-hard wintersporters met een voorliefde voor techniek.

Als basis voor deze dameuse, zoals de apparaten ook wel genoemd worden, is dus een Renault Estafette gebruikt. Het busje werd gebouwd van 1959 tot 1980. Verdeeld over drie generaties rolden in die periode rolden ruim een half miljoen exemplaren van de band.

Dit exemplaar stamt uit 1979 en heeft volgens Kaeve Cars, de verkopende partij in dit verhaal, pas 89.112 kilometer gereden, maar dat heeft hij niet op de rupsbanden gedaan. De urenteller geeft weer dat de pistenbully in totaal 1.230 uur actieve dienst heeft gedraaid. Buiten dat is maar weinig bekend over deze unieke occasion.

Bediening

Binnenin zien we een centraalgeplaatste Sparco-kuipstoel met twee hendels ernaast waarmee vermoedelijk de individuele rupsbanden worden bediend. Bij je voeten tref je drie pedalen en tussen je benen een pook. De bediening zal even wennen zijn. Voor je neus bevinden zich enkele knoppen en meters voor de motortemperatuur, het toerental en de verlichting. Daarboven zit nog een deel van het originele dashboard. Buiten dat tref je in het interieur vooral traanplaat. Een groot contrast met de buitenkant. De rechterkant is opgeleukt met tekeningen van skiërs, terwijl de linkerzijde juist is versierd met een strandthema.