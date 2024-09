Deel dit: Share App Mail Tweet

De iconische Mercedes-modellen van overleden Bruno Sacco

De geestelijk vader en ontwerper van een groot scala aan Mercedes-Benz-modellen overleed 19 september op 90-jarige leeftijd. Sacco was vanaf 1958 tot 1999 in dienst van de Duitste autofabrikant.

De Italiaan is in 1933 geboren in het plaatsje Udine. Hij raakte op jonge leeftijd al geïnteresseerd in auto’s en na het zien van een Raymond Loewy gestylede 1950 Studebaker Commander Regal besloot Sacco dat hij ook iets met het ontwerpen van auto’s wilde doen.

Vroege carrière van Bruno Sacco

Nadat Sacco zijn opleiding werktuigbouwkunde aan de technische universiteit van Turijn had afgerond, solliciteerde hij bij carrosseriebouwers Ghia en Pininfarina. Daar werd hij afgewezen, waarna hij naar Duitsland verhuisde. Hier werd hij in 1958 ingehuurd door Daimler-Benz als stylist om te werken aan verschillende carrosserieconcepten. Later ging hij aan de slag als ontwerper bij Mercedes-Benz.

Na zijn huwelijk met de Duitse Annemarie Ibe en de geboorte van zijn dochter in 1959 bleef hij bij Mercedes-Benz werken. Zo ontwierp hij in 1969 de C111. Bruno Sacco werkte zich omhoog binnen het bedrijf en werd in 1974 benoemd tot hoofdingenieur. Vanaf dit moment tot zijn pensioen in 1999 was hij hoofdverantwoordelijk voor de ontwerpen van alle auto’s, busjes en trucks.

Ontwerper voor Mercedes-Benz

Sacco moest in het begin erg wennen aan de cultuur binnen Mercedes-Benz. In zijn jonge jaren vond hij dat er geen geschreven wetten waren voor het ontwerpen van een auto. Medeoprichter Gottlieb Daimler overtuigde hem van het tegendeel. Over de jaren gebruikte Sacco de term ‘horizontale homogeniteit’ en ‘verticale affiniteit’ voor de ontwerpen van Mercedes-Benz. Hiermee bedoelde hij dat er altijd een sterke visuele relatie moet zijn tussen de grootste en kleinste auto’s, maar dat bij nieuwe modellen lang niet alles van het oude model gebruikt hoeft te worden. Zo zei hij: ‘Een Mercedes-Benz moet altijd lijken op een Mercedes-Benz’.

Bekendste Mercedes-ontwerpen

Van 1974 tot 1999 ontworp Sacco enorm veel succesnummers van Mercedes-Benz. Zo tekende hij drie opeenvolgende generaties van de S-Klasse (W126, W140, en W220). Daarnaast ontwierp hij verschillende SL, C, E en M-klasses. Verder hielp hij met het vormgeven van de Mercedes CLK en SLK-sportauto’s. Ook leverde Sacco een aanzienlijke bijdrage aan de meest verkochte Mercedes ooit: de Mercedes W123.

Zijn favoriete ontwerp was de Mercedes-Benz W201 van de 190-serie, vanwege de grote betekenis die deze serie voor het merk had. Daarnaast valt de 190-serie vandaag de dag nog steeds enorm in de smaak. Sacco overleed in zijn huis in Sindelfingen. In deze plaats begon hij in 1974 ook zijn 25-jarige carrière als hoofdingenieur.