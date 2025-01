Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste Audi samenstellen: dit kost het in Nederland

Autorijden is duur, helemaal in Nederland. Wat kost het als je van een merk het goedkoopste nieuwe model in de basisuitvoering neemt en wat krijg je voor het geld? Ditmaal stellen we de goedkoopste Audi A1 samen.

De Audi A1 is de goedkoopste en kleinste auto van het merk. Hoewel deze hatchback het instapmodel is, ben je een flink bedrag kwijt bij aankoop.

De goedkoopste Audi in Nederland

De Audi A1 wordt geleverd met drie- en viercilinders. De goedkoopste Audi die je in Nederland kunt krijgen heeft logischerwijs de kleinste motorisering. Het is een 95 pk sterke driecilinder met een slagvolume van 1,0 liter. Deze is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten.

We vinken geen opties aan, maar in Nederland heeft de goedkoopste Audi A1 al 17-inch wielen, een achterspoiler en een zwarte ‘diffusor’. Wat betreft lak is enkel wit gratis. Wel kan er zonder bijbetaling gekozen worden uit een grijze of zwarte contrastkleur. Hiermee wordt de tint van onder andere de spiegelkappen aangepast.

Hoewel de wielen in de basis dus 17 inch groot zijn, is er wel iets van keuze. Zo zijn zowel de 5-spaaks als 5-V-spaaks voor niets extra’s te bestellen. In het interieur zijn geen wijzigingen voor nop door te voeren.

Dit kost de goedkoopste Audi in Nederland

We komen uiteindelijk op een bedrag uit van 34.190 euro. Hieronder zie je hoe de prijs is opgebouwd.

Bedrag in euro’s Basisauto incl. btw en bpm 32.940 Totale meerprijs opties 0,00 Bpm 6.542 Fiscale waarde 32.940 Rijklaarmaakkosten, inclusief recyclingbijdrage, beheerbijdrage, leges en btw 1.250 Consumentenadviesprijs incl. btw en bpm 34.190

