Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat betekenen de CADO-borden langs de snelweg?

Je hebt de rode bordjes met daarop ‘CADO’ vast weleens zien staan langs de snelweg. Maar weet je eigenlijk wat deze verkeersborden betekenen?

De borden vind je geregeld langs snelwegen en hebben te maken met de ruim 8.000 kilometer aan geleiderails die ons land rijk is.

Calamiteitendoorsteek voor hulpdiensten

CADO is een afkorting van calamiteitendoorsteek. Dit is een speciaal type geleiderails dat geopend kan worden voor hulpdiensten. Als er ergens een groot ongeval is gebeurd, hoeven de ambulance, politie en brandweer niet ver om te rijden.

CADO-punten langs snelweg ook voor normaal verkeer

Maar er zijn meer toepassingen. Zo kan de doorsteek ook worden gebruikt om het reguliere verkeer om te leiden via een andere rijbaan als de snelweg na een ongeluk voor een langere tijd is geblokkeerd.

Nederland telt meer dan 160 CADO-punten, waarvan 46 op afstand bedienbaar zijn. Bij de rest bevindt zich een regelkast waarmee een weginspecteur de calamiteitendoorsteek ter plaatse kan openen.

Verwarrende verkeerssituaties

Nu weet je wat de rode CADO-borden op de snelweg betekenen. Autovisie schrijft vaker over verwarrende verkeerssituaties. Mag je bijvoorbeeld in één beweging meerdere rijstroken opschuiven?

En hoe zit het met de snelheid die staat aangegeven op blauwe borden. Ben je verplicht om je aan die snelheid aan te houden? Je leest het hier.