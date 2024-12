Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je op snelweg in één beweging twee rijstroken opschuiven?

Je rijdt op de snelweg, doet je knipperlichtje aan en schuift in één vloeiende beweging twee rijstroken op. Mag dat of is het reden voor oom agent om even een praatje te maken?

Soms doet de situatie zich voor dat je twee rijstroken moet opschuiven. Bijvoorbeeld wanneer je op een driestrookssnelweg uiterst rechts rijdt en een treuzelaar ver onder de maximumsnelheid op de middelste rijstrook plakt. Je moet dan twee stroken naar links om hem in te halen. Omslachtig? Zeker. Verplicht? Helaas wel.

Op snelweg in één beweging meerdere rijstroken opschuiven

De vraag is: mag je het jezelf makkelijk maken en in één beweging twee rijstroken oversteken, of moet je braaf naar de middelste baan en daar opnieuw in je spiegels en over je schouder kijken, je richtingaanwijzer aanzetten en een rijstrookje opschuiven?

“Ja, juridisch gezien mag het”, legt het CBR desgevraagd uit. Maar dat betekent zeker niet dat in één keer beide rijstroken doorkruisen de beste manier is. “Het meest wenselijk beschreven gedrag in de rijprocedure is dat je dit stapsgewijs moet doen, omdat dit borgt dat je het dan gecontroleerd doet.”

Ander verkeersvraagstuk

