Deel dit: Share App Mail Tweet

Gratis tanken: dit is hoe een tiener 40.000+ euro aan benzine stal

Door de hoge prijs van benzine proberen mensen manieren te vinden om goedkoper te tanken. Een wel erg creatieve tiener uit Amerika wist met een creditcardtruc zes maanden lang gratis brandstof mee te nemen. Hij stal voor meer dan 42.000 dollar aan benzine.

Het goedkoopste tankstation zoeken, minder hard rijden, de efficiëntste route kiezen of zelfs met jerrycans de grens over gaan. Sommige Nederlanders doen er alles aan om zo goedkoop mogelijk te rijden.

19-jarige tiener

Maar zo goedkoop als de Amerikaanse tiener reed, wordt het nooit. De negentienjarige uit San Diego heeft verspreid over meerdere maanden extreem veel benzine gestolen bij een tankstation.

Zo wist hij gratis benzine te tanken

Hij wist de pomp om de tuin te leiden met zijn creditcard waarop geen geld kon worden afgeschreven. Zo kon de eigenaar van een GMC Yukon gratis tanken. Hij zou ongeveer twee keer per week zo’n 2.000 dollar aan benzine hebben gestolen. Naast dat de tank van zijn auto gevuld werd, nam hij tal van jerrycans mee om nog meer brandstof mee te stelen.

(Afbeelding: San Diego Country Sheriff’s Office) (Afbeelding: San Diego Country Sheriff’s Office)

(Afbeelding: San Diego Country Sheriff’s Office) (Afbeelding: San Diego Country Sheriff’s Office)

Hoewel, helemaal gratis zullen de tankbeurten nu niet meer zijn. Het feit dat we dit artikel hebben kunnen schrijven, betekent dat de man is betrapt en wordt voorgeleid aan de rechter. Tja, dan had hij toch beter gewoon zijn benzine kunnen afrekenen.