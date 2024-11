Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel liter benzine mag je maximaal meenemen uit Duitsland en België

Tanken in België of Duitsland kan flink geld schelen. Wil je het financieel nog aantrekkelijker maken? Dan kun je jerrycans vullen met benzine en meenemen in de bagageruimte. Dit kan echter niet onbeperkt. Er zit een maximum aan de hoeveelheid brandstof die je mee mag nemen over de grens.

Dat je niet een onbeperkt aantal liters van een brandstof de grens over mag vervoeren, heeft niet enkel te maken met accijnzen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt met de Inspectie Leefomgeving en Transport toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Met veel liters aan benzine in je auto ben je namelijk een rijdende bom. Toch mag je een krankzinnige hoeveelheid vervoeren.

Dit is hoeveel liter benzine je mag meenemen vanuit Duitsland of België

Hoeveel benzine mag je dan maximaal meenemen? De overheid staat Nederlanders toe om maximaal 240 liter aan brandstof mee te nemen in jerrycans. De jerrycan mag maximaal 60 liter groot zijn. Je mag er dus 4 van 60 liter meenemen. Het aantal liters komt overigens bovenop de tank benzine die in je auto zit. Die telt dus niet mee.

Maximaal 10 liter belastingvrij

Hoewel dit het aantal liters is dat je in jouw auto mag vervoeren, betekent dit niet dat je zoveel belastingvrij mag importeren vanuit Duitsland of België. Als de douane je snapt, dan kan de belastingdienst je een naheffing sturen. Je mag slechts 10 liter aan extra benzine in een jerrycan importeren, dus bovenop de brandstoftank van je auto. Echter, tot de 240 liter krijg je geen boete.

Hoeveel scheelt een tankbeurt in Duitsland en België? In Nederland kost een liter benzine (E10) gemiddeld 1,92 euro. In België betaal je zo’n 1,64 euro voor dezelfde liter en in Duitsland ben je 1,66 euro kwijt. Een tank van 45 liter benzine kost in Nederland 86,40 euro. In België betaal je 73,80 euro voor dezelfde volle tank en in Duitsland ben je 74,70 euro kwijt.

Overigens dienen de jerrycans geschikt te zijn voor brandstof, mogen ze niet lekken en moeten ze deugdelijk zijn bevestigd in de auto. Daarbij moet je je afvragen of je met honderden liters aan brandbare vloeistof in je auto wil rondrijden voor een beetje winst.