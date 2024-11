Deel dit: Share App Mail Tweet

Cupra Terramar ineens veel goedkoper in Nederland, dit is waarom

De vanafprijs van de Cupra Terramar is ineens fors lager geworden. Dit heeft een simpele reden, er is een nieuwe aandrijflijn beschikbaar.

De Terramar is de ruimste auto uit de line-up van het merk. Of zoals de marketeers willen dat we het zeggen: ‘Het is de ruimste auto van de Cupra-tribe’.

Goedkopere uitvoering van de Cupra Terramar

Vlak na de introductie was enkel de 272 pk sterke aandrijflijn beschikbaar. Deze plug-in hybride heeft een 1,5-liter viercilinder aan boord die wordt bijgestaan door een elektromotor. Dat model is te bestellen vanaf 53.990 euro.

De Cupra Terramar die nu aan de prijslijst is toegevoegd is een 204 pk sterke plug-in hybride. Ook deze variant beschikt over de 1.5 TSI met een elektromotor en een automatische DSG-versnellingsbak met zes verzetten. Tevens is het accupakket met een nettocapaciteit van 20 kWh identiek. De instapper komt volgens de WLTP-meetmethode elektrisch zelfs 2 tot 4 kilometer verder dan de duurdere variant. De elektrische actieradius bedraagt 122 kilometer.

Uitvoering Consumentenadviesprijs incl. bpm en btw Bijtelling 1.5 TSI e-Hybrid 150 kW / 204 pk DSG-6 automaat – Essential 48.990 euro 22% 1.5 TSI e-Hybrid 150 kW / 204 pk DSG-6 automaat – Business 50.990 euro 22% 1.5 TSI e-Hybrid 200 kW / 272 pk DSG-6 automaat – VZ Performance 53.990 euro 22% 1.5 TSI e-Hybrid 200 kW / 272 pk DSG-6 automaat – VZ America’s CUP 58.990 euro 22%

Wat kost-ie dan? De Cupra Terramar met 204 pk is te bestellen vanaf 48.990 euro. Dat is dus 5.000 euro goedkoper dan de variant met 68 pk meer.

Rijtest met de Cupra Terramar

Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma reed eerder al met de Cupra Terramar. In onderstaande video vertelt hij alles over de ‘sportauto’ voor het gezin.