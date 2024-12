Deel dit: Share App Mail Tweet

Jeep Wrangler tot 9.200 euro goedkoper door nieuwe bpm-tarieven

In deze feestmaand hebben we heugelijk nieuws voor Jeep-liefhebbers. De meeste modellen van het merk worden komend jaar goedkoper dankzij nieuw berekende bpm-tarieven. Zo is de iconische Jeep Wrangler tot wel 9.200 euro voordeliger.

Over het algemeen gaan autoprijzen almaar verder omhoog, dus deze prijsdaling is een welkome meevaller. Toch ziet ook Jeep de prijs van enkele uitvoeringen stijgen in 2025.

Jeep Wrangler tot 9.200 euro goedkoper

De Wrangler wordt komend jaar dus een stuk goedkoper… of minder duur, want de offroader was in ons land niet bepaald goedkoop. In Europa komt de Wrangler er enkel als plug-in hybride.

De vanafprijs is met 6.900 euro gedaald tot 83.900 euro. Daarvoor krijg je een Wrangler 4xe in Sahara-uitvoering. De stoerdere Rubicon staat in 2025 voor slechts 1.000 euro meer in de prijslijst, een verschil van maar liefst 9.200 euro ten opzichte van dit jaar.

Elektrische Avenger even duur ondanks invoering EV-bpm

Kopers van elektrische auto’s zullen vanaf 2025 ook bpm moeten betalen. Desondanks kost de Jeep Avenger Full Electric ook komend jaar 34.995 euro. Het merk neemt die kosten voor eigen rekening. De overige aandrijflijnen stijgen enkele honderden euro’s in prijs.

Jeep Renegade duurder en goedkoper

Ook de Renegade e-Hybrid moet het ontgelden. Jeep spreekt over ‘een bescheiden prijsstijging, met een nieuwe basis van 37.995 euro’. Op dit moment pik je de Renegade nog op voor 35.995 euro. Voor de plug-in hybride geldt dan weer een prijsdaling van iets meer dan 2.000 euro. Deze 4xe koop je komend jaar vanaf 42.995 euro.

De Jeep Grand Cherokee, die bij ons altijd met de 4xe-aandrijflijn komt, gaat komend jaar 3.800 euro in prijs omlaag, ongedacht de uitvoering. Daarmee tik je de Grand Cherokee in 2025 voor 86.900 euro op de kop. Het topmodel zakt tot net onder de ton.

Jeep Compass heeft hogere basisprijs

Dan blijft er nog een model over in de line-up van Jeep: de Compass. Op dit moment pik je zowel de 4xe als de e-Hybrid op voor 42.995. Beide modellen staan komend jaar voor 44.995 in de showroom. Hoewel een hogere basisprijs geldt, zijn bepaalde uitvoeringen wel in prijs gedaald.