Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault 5 Turbo is terug en maakt elektrisch rijden eindelijk leuk!

Oh Renault, wat verwen je ons! Want van deze 5 Turbo 3E krijgen we aangename flashbacks naar de jaren tachtig en de hoogtijdagen van de Groep B-rallyklasse.

We hoeven het niet eens te benoemen, want iedereen kan het aan de beelden zien: de Renault 5 Turbo 3E is een moderne interpretatie van de meer dan veertig jaar oude 5 Turbo.

Renault 5 Turbo in rallykleuren

Hij is uitgevoerd in het kleurenschema van de klassieke rallyauto’s – geel, wit en zwart – en heeft allerlei bekende stijlelementen van het origineel, zoals de enorm verbrede wielkasten, de roostertjes naast de achterlichten en de extra verstralers in de voorbumper.

Extreme hot hatch in productie

Het meest opmerkelijke aan de Turbo 3E is nog wel dat Renault het model in productie gaat nemen, niet in 2025, maar in 2026. Veel is er officieel nog niet bekend, maar we verwachten dat het om een gelimiteerde oplage gaat.

Wat we wél weten over de Turbo 3E is dat-ie een koolstofvezel carrosserie heeft en twee elektromotoren op de achteras, met een totaalvermogen van 500 pk. Daarmee zou de extreme hot hatch in 3,5 seconden naar 100 km/h gaan.

Oorspronkelijke Turbo en Turbo 2

De oorspronkelijke Renault 5 Turbo werd gebouwd van 1980 tot en met 1984, met achterin een 1,4-liter viercilinder turbomotor met 160 pk.

De eerste vierhonderd Turbo’s werden gebouwd om de Renault 5 te homologeren voor de Groep 4-rallyklasse. Later zijn er nog tweehonderd exemplaren van de Turbo 2 gefabriceerd om te voldoen aan de homologatie-eisen voor de Groep B-klasse.

De Turbo 2 was minder exotisch dan de Turbo 1, met meer standaard Renault-onderdelen en een conventioneler interieur. Beide versies waren goed voor een top van 200 km/h en gingen in 6,9 seconden naar 100 km/h.