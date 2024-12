Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze grote autofabrikant gelooft niet meer in zelfrijdende taxi’s

Elon Musk roept al meer dan tien jaar dat zelfrijdende taxi’s het helemaal gaan worden, maar dat gebeurt al meer dan tien jaar niet. General Motors ziet dat ook en steekt geen geld meer in zijn taxitak Cruise.

Cruise werd elf jaar geleden opgericht en begin 2016 overgenomen door General Motors. Eind 2021 kreeg het bedrijf toestemming van de staat Californië om op de openbare weg te gaan testen met zelfrijdende taxi’s.

Vloot van honderd zelfrijdende taxi’s

Een jaar later had Cruise een vloot van zo’n honderd autonome Chevrolets rondrijden in San Francisco, maar na kritiek van veiligheidsorganisaties, onderzoeken van de National Highway Traffic and Safety Administration en meerdere incidenten en aanrijdingen besloot GM de taxi’s van de weg te halen.

En nu stopt het concern er dus helemaal mee. Cruise wordt geïntegreerd in de afdeling die rijassistenten ontwikkelt. Topvrouw Mary Barra van GM zei in 2023 nog dat Cruise in 2030 goed zou kunnen zijn voor een jaarlijkse omzet van 50 miljard dollar.

Cruise kostte GM alleen maar geld

In de afgelopen jaren kostte Cruise alleen maar geld. Veel geld, want alleen in 2023 schreef het bedrijf rode cijfers ter waarde van 3,5 miljard dollar! Recent werd bekend dat Cruise een boete moet betalen van 500.000 dollar wegens valsheid in geschrifte.

In oktober 2023 reed een Cruise-taxi een voetganger aan en sleepte haar meer dan 6 meter mee over straat. Dat laatste stond niet in het rapport dat Cruise aan het Amerikaanse ministerie van Justitie overhandigde. GM moest het slachtoffer een schadevergoeding van 8 miljoen dollar betalen.

Minder investeringen in autonomiteit

Steeds meer traditionele automerken schalen hun investeringen in volledig autonome voertuigen terug. De vooruitgang die er wordt geboekt, weegt niet op tegen de gigantische investeringen die nodig zijn. De Chinese bedrijven Baidu en Waymo houden vol, net als Tesla.

Tesla gelooft nog in zelfrijdende taxi’s

Tijdens de onthulling van de Tesla Cybercab beloofde Elon Musk voor de zoveelste keer dat volledige autonomie er nu echt aankomt. En toch gaan Tesla’s met Full Self-Driving Beta nog regelmatig de fout in, ook omdat het strikt genomen Level 2-systemen zijn en ze geen Lidar-sensoren hebben.

Ook in Nederland kun je 7.500 euro extra neertellen voor een Full Self-Driving Capability op je Model 3, Model Y, Model S of Model X. Je betaalt voor een belofte, want er is na al die jaren nog steeds geen Tesla in staat tot volledig autonoom rijden.