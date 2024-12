Deel dit: Share App Mail Tweet

MotoGP keert in 2026 terug in Brazilië

De MotoGP keert in 2026 terug naar Brazilië. Rechtenhouder Dorna van de koningsklasse in de motorsport heeft een vijfjarige deal gesloten met het racecircuit in Goiânia, dat is vernoemd naar de legendarische Braziliaanse autocoureur Ayrton Senna. In 2026 is het 22 jaar geleden dat de grote motoren voor het laatst reden in Brazilië.

“We zien uit naar de terugkeer naar Brazilië. We weten dat er veel racefans zijn in het land die dit nieuws zullen verwelkomen”, zegt directeur Carmelo Ezpeleta van Dorna Sports in een persbericht.

Eerdere pogingen om de MotoGP terug te laten keren in het Zuid-Amerikaanse land mislukten. Zo strandden deals met circuits in Brasilia en Rio de Janeiro.

ANP