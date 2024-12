Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla Cybercab: goedkope zelfrijdende auto komt snel op de markt

Als het aan Elon Musk ligt, verschijnt deze autonome Tesla Cybercab al in 2026 op de markt. Eerst zien, dan geloven.

De Tesla-topman wil nog weleens grote beloften maken, die hij niet altijd nakomt. We noemen een tweede generatie Tesla Roadster waar we al sinds 2017 op wachten en die zelfs zou moeten kunnen vliegen. Maar ook Full Self-Driving, dat ons al elf jaar lang beloofd wordt.

Tesla Cybercab moet autonoom rijden

De Tesla Cybercab moet wel autonoom kunnen rijden, want een stuur en pedalen zitten er niet in. Aan een level 2-systeem heeft het merk dus niet genoeg, want daarbij is een vereiste dat de bestuurder altijd paraat moet staan om in te grijpen. Maar ingrijpen behoort niet tot de mogelijkheden aan boord van de Cybercab.

Binnenin vinden we enkel een groot, centraal infotainmentscherm en twee stoelen. Dat moet voldoende zijn, want volgens Tesla wordt tegenwoordig zo’n 82 procent van alle gereden kilometers afgelegd met één of twee personen in de auto. Voor grotere groepen heeft het merk de Tesla Robovan bedacht, waar tot wel twintig personen in passen.

Camera’s, maar geen lidar of radar

De bedoeling is dat je via een app een ritje aanvraagt en de auto je dan ophaalt en naar je bestemming brengt. Moeten alle taxichauffeurs dan maar vast een LOI-cursusje boeken? Nou, wacht nog maar even. Tesla denkt dat het aan enkel camera’s (en dus zonder lidar- of radartechniek) voldoende heeft om de Cybercab volledig zelfstandig te laten rijden. Verschillende andere automerken achten dat schier onmogelijk.

Prijs van de Tesla Cybercab

Hoewel het idee is dat je ritjes boekt, zegt Tesla dat je straks ook gewoon een eigen Cybercab kunt kopen. Die moet minder dan 30.000 dollar kosten (omgerekend 28.575 euro). Mogelijk is die prijs inclusief overheidssubsidies. In de Verenigde Staten bedraagt de subsidie voor EV-kopers tot wel 7.500 dollar.

De Tesla Cybercab zal volgens het merk gebruik maken van inductieladen. Geen stekker dus. Allemaal techniek die we nog niet of nauwelijks zien. Dus of we de Tesla Cybertruck in deze vorm ook echt al in 2026 gaan zien, is nog maar zeer de vraag.