Voormalig Formule 1-baas Jordan (76) heeft ‘agressieve’ kanker

Voormalig Formule 1-teameigenaar Eddie Jordan lijdt aan een agressieve vorm van blaas- en prostaatkanker, die zich heeft verspreid naar ruggengraat en bekken. Dat heeft de 76-jarige Brit onthuld in de podcast Formula For Success, die hij maakt samen met oud-Formule 1-coureur David Coulthard.

Jordan leidde van 1991 tot en met 2005 zijn eigen Formule 1-team. Coureurs die voor hem reden zijn onder anderen Michael Schumacher en Damon Hill.

Jordan vergeleek zijn toestand met die van Chris Hoy, de Britse zesvoudig olympisch kampioen baanwielrennen die onlangs naar buiten kwam met de mededeling dat hij ongeneeslijk ziek is. “We kennen allemaal het verhaal van Chris Hoy, een megaster. Hij komt ermee naar buiten en praat over de ziekte die ik ook heb, maar hij is veel jonger. Mijn boodschap is ook; zorg goed voor je lichaam en laat je onderzoeken als je iets merkt. Stel het niet uit. Er is zoveel medische kennis en er zijn zoveel dingen die je kunt doen om je leven te verlengen.”

ANP