Deel dit: Share App Mail Tweet

Is linksplakker rechts passeren zonder wisselen van rijstrook fout?

Linksplakken is fout, rechts inhalen is fouter, getuige de boetebedragen van respectievelijk 270 en 300 euro. Maar wat houdt rechts inhalen precies in?

Iedereen snapt dat het fout is om met een snelle stuurbeweging rechts langs het linksrijdend verkeer te scheuren scheuren, om jezelf vervolgens weer agressief tussen de auto’s op de linkerbaan te wurmen. Maar niet elke situatie is zo eenvoudig als foutief te bestempelen.

Geregeld komen we op een rustige driebaanssnelweg automobilisten tegen die maar wat treuzelen op de middelste of linker rijstrook. Er rijdt niemand bij ze in de buurt, behalve wij. We komen op de rechterrijstrook met een normale snelheid naderen.

Als we op dezelfde voet doorrijden, passeren wij de trage bestuurder die onnodig op de middelste baan rijdt via de rechterkant. Maar is dat strafbaar of wordt van ons verwacht dat we twee banen naar links opschuiven, er voorbij rijden en vervolgens weer twee rijstroken naar rechts te sturen?

Dat laatste is het geval. Hoewel je zelf kalmpjes op de rechterbaan blijft rijden en niet van rijstrook wisselt, wordt dit evengoed gezien als rechts inhalen en dat mag niet. Het is alleen te hopen dat als oom agent het ziet, hij ook de onoplettende linksplakker op de bon slingert.

In deze gevallen mag je rechts inhalen

Rechts inhalen is overigens niet altijd fout. Wordt jouw rijstrook door een blokmarkering gescheiden met de strook links van je, dan mag je het verkeer op die strook rechts voorbijrijden. Ook mag je voertuigen die voorsorteren op links afslaan rechts inhalen en hetzelfde geldt voor langzaam rijdend fileverkeer. Daarnaast mag je andere voertuigen vlak voor of op een rotonde rechts voorbijrijden. Over rotondes gesproken: is het verplicht om al vóór het oprijden van een rotonde richting aan te geven? Je leest het antwoord hier.