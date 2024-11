Deel dit: Share App Mail Tweet

Lammers looft Verstappen: in turbulent seizoen fantastisch gedaan

Sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix vindt dat Max Verstappen in een bewogen jaar helemaal zichzelf is gebleven en een “fantastische prestatie” heeft geleverd door voor de vierde keer op rij wereldkampioen te worden in de Formule 1. “Het was voor hem een seizoen met heel veel tegenslagen en turbulentie binnen het team. Denk even aan wat er gaande was aan het begin van het seizoen, toen het niet zeker was of Christian Horner nog zou aanblijven als teambaas”, zei de voormalige Formule 1-coureur in ‘Langs de Lijn’ op NPO Radio 1.

Lammers doelde op de klacht over grensoverschrijdend gedrag tegen Horner die het team van Red Bull wekenlang in zijn greep hield. “Toen dachten ze ook nog dat topadviseur Helmut Marko zou opstappen en Max zou meenemen. In deze moeilijke omstandigheden heeft Max een fantastische prestatie geleverd. Laten we niet vergeten dat hij pas 27 jaar is”, aldus de Zandvoorter.

Lammers roemde ook het karakter van Verstappen. “Hij heeft inmiddels een paar honderd miljoen euro vergaard, een relatie met Kelly Piquet en een stiefdochter. Relaties zijn niet makkelijk in de topsport met een stressvol leven, maar aan de prestatie van Max is dat niet af te zien. Hij is altijd de rots in de branding. Wat er ook gebeurt in zijn leven, positief of negatief, hij blijft die gewone, aardige vent die helemaal zichzelf is.”

ANP