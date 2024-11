Deel dit: Share App Mail Tweet

Red Bull-teambaas Horner roemt Verstappen na moeilijk seizoen

Teambaas Christian Horner van Red Bull vindt dat Max Verstappen dit seizoen zijn uitzonderlijke talent heeft laten zien op de momenten dat de auto zijn grenzen toonde. Daarom is het kampioenschap volgens hem zo verdiend. “Dit is echt zijn verdienste. Daar mag hij trots op zijn”, zei de Brit bij Viaplay.

Het doel van Verstappen in Las Vegas was Lando Norris voor te blijven, vertelde Horner. “We waren in de tweede helft van de race niet meer snel genoeg, maar het was het ook niet waard om het risico te nemen, omdat we wisten waar Lando zat. De Ferrari’s en Mercedessen waren veel sneller. Voor ons ging het niet om deze race maar draaide het om kampioen worden.”

Horner sprak van een ongelofelijk jaar. “En wat een mooie plek om het te doen, hier in Las Vegas. Zijn schoonvader deed hetzelfde”, refereerde Horner aan het kampioenschap van Nelson Piquet, de vader van Verstappens vriendin Kelly, in 1981.

ANP