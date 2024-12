Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je harder rijden dan snelheid aangegeven op blauwe borden?

De maximumsnelheid staat in Nederland over het algemeen aangegeven op witte, ronde borden met een rode rand. Maar moet je je ook houden aan de snelheid die in het wit op vierkante, blauwe borden wordt aangegeven?

Deze borden staat vaak bij specifieke, gevaarlijke verkeerspunten. Denk aan onverwachts scherpe bochten op snelwegen of provinciale wegen die door verkeersdeelnemers makkelijk verkeerd ingeschat kunnen worden.

Blauwe borden: maximumsnelheid of adviessnelheid?

Toch hóéf je je niet aan deze snelheid te houden. Het is namelijk een zogeheten adviessnelheid en geen maximumsnelheid. Toch is het aan te raden het advies op te volgen, zeker als je de weg niet goed kent of bij slecht weer en gladde omstandigheden. Het bord staat er immers niet voor niets.

Wie geregeld over eenzelfde traject rijdt met een adviessnelheidsbord, zal wellicht hebben ervaren dat in sommige gevallen (zoals de scherpere bochten op snelwegen) iets sneller rijden dan deze adviessnelheid ook goed gaat. Daarvoor kun je dus – zolang je onder de geldende maximumsnelheid blijft – niet voor bestraft worden.

Hoe zit het met de snelheid op matrixborden?

Ook op matrixborden wordt soms een snelheid aangegeven als de situatie erom vraagt. Is dit dan ook een adviessnelheid? Nee, absoluut niet. Dit is een maximumsnelheid waar je je te allen tijde aan dient te houden.

Maar moet je je écht te allen tijde aan de maximumsnelheid houden? Eerder zochten we uit of je tijdens een inhaalactie kortstondig de maximumsnelheid mag overschrijden.