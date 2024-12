Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je toeteren om vrienden gedag te zeggen?

Je bent een avond op bezoek geweest bij vrienden en stapt in de auto om naar huis te gaan. Je vrienden staan je in de deuropening van hun huis uit te zwaaien. Mag je even toeteren om gedag te zeggen?

Een agent zal je er vast niet voor beboeten, zeker niet als je heel even kort op de claxon drukt, maar nee… je mag officieel niet toeteren als je iemand gedag zegt.

Alleen toeteren bij dreigend gevaar

In artikel 28 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat: “Bestuurders mogen slechts geluidssignalen en knippersignalen geven ter afwending van dreigend gevaar.”

Dus stel dat een andere bestuurder op de snelweg naar links komt, terwijl jij naast hem rijdt, dan mag je toeteren. En zo zijn er nog meer scenario’s te bedenken.

Je mag dus niet toeteren om iemand te groeten of de aandacht van iemand te trekken. Je mag zelfs niet toeteren als iemand de weg voor je verspert of bij groen licht blijft stilstaan.

Officieel mag je dus ook niet claxonneren als je voetbalteam heeft gewonnen, maar nogmaals… de politie heeft echt andere prioriteiten en ziet het ongetwijfeld door de vingers.

Maak bezwaar bij verkeerde feitcode

Let op, soms heeft de boete die automobilisten krijgen voor onnodig toeteren een verkeerde feitcode. Het moet R 419 zijn (boetebedrag: 180 euro), niet R 522 (boetebedrag: 300 euro).

Die laatste is namelijk voor het onnodig geluid veroorzaken. En daarmee wordt bedoeld: gas geven terwijl je stilstaat (revven), in een te lage versnelling rijden of een te luide uitlaat onder je auto hebben.

Krijg je een boete voor onnodig toeteren en moet je 300 euro betalen voor feitcode R 522, dan kun je in bezwaar gaan bij het Centraal Justitieel Incassobureau.

Verwarrende verkeerssituaties

