Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen raakt poleposition GP Qatar kwijt om hinderen Russell

N i e u w bericht, meer informatie na 2e alinea: meer duiding

LOSAIL (ANP) – Max Verstappen is zijn poleposition in de Grote Prijs van Qatar kwijtgeraakt. De stewards hebben de coureur van Red Bull na de kwalificatie een gridstraf van één positie gegeven omdat hij tijdens de derde en laatste sessie George Russell van Mercedes in gevaar bracht door te langzaam te rijden.

De ongebruikelijke straf betekent dat Russell nu zondag vanaf de eerste plek mag starten en Verstappen plaats moet nemen op de tweede plek. De Nederlander veroverde vorige week in Las Vegas al zijn vierde wereldtitel in de Formule 1.

Russell maakte zich op voor een snelle ronde, toen Verstappen hem in de weg reed. Achter Russell en Verstappen vertrekt Lando Norris van McLaren vanaf de derde plek.

Voor het besluit van de stewards leek de Nederlander zijn negende pole van het jaar te hebben veroverd. Zijn vorige was elf races geleden in de GP van Oostenrijk. De snelle tijd van Verstappen was een onverwachte opsteker na zijn tegenvallende achtste plaats in de sprintrace eerder zaterdag.

ANP