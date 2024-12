Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Skoda Elroq

Langzaamaan begint ook de Volkswagen-groep aan betaalbare EV’s. Met een duik in de prijslijst maken we kennis met de Skoda Elroq.

De Volkswagen ID.2 laat maar op zich wachten. Ondertussen is concerngenoot Skoda wel klaar met zijn betaalbare EV, al is die nog wel een maatje groter dan de ID.2 straks zal zijn. Niettemin wordt het bekende Skoda-recept vertaald naar het segment van (relatief) compacte EV’s: veel waar voor je geld. Eerder deze week las je al onze indrukken na een eerste rijtest. Vandaag gaan we met een duik in de prijslijst wat dieper in op de leverbare uitvoeringen en uitrustingen, inclusief bijbehorende prijzen natuurlijk.

Motoren Skoda Elroq

Er zijn drie aandrijflijnen, onderverdeeld op basis van batterijcapaciteit. Het basismodel heeft een 55 kWh batterij en een 170 pk en 310 Nm sterke elektromotor. Een trede hoger vind je al een 63 kWh batterij met een 204 pk en toch eveneens 310 Nm sterke elektromotor. Investeer je wat meer, dan kan je opklimmen tot een 82 kWh batterij met een 286 pk en 545 Nm sterke elektromotor.

In alle gevallen worden alleen de achterwielen aangedreven. Afhankelijk van de uitvoering varieert de actieradius van 374 tot 579 km (WLTP). De 100 km/u is in 9,1 tot 6,7 seconden bereikt en de topsnelheid ligt op 160 tot 180 km/u.

Uitrustingen Skoda Elroq

Op gebied van uitrustingsniveaus zijn er de Selection, Business Edition en Sportline. De Selection is als enige te combineren met de basisaandrijflijn, met de 63 kWh batterij als optie. De andere twee uitrustingsniveaus zijn te combineren met zowel de 63- als 82-variant. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 19-inch lichtmetalen wielen, stoffen bekleding (wel met leder bekleed stuur), 13-inch centraal touchscreen (incl. navigatie en draadloos Apple CarPlay en Android Auto), automatische airco en achteruitrijcamera.

Skoda Skoda Skoda

Skoda Skoda Skoda

De Business Edition vult dat aan met deels kunstleren bekleding, stuurverwarming, stoelverwarming voorin, automatische airco met twee zones, rijmodi en dodehoekwaarschuwing. Nog meer voorzieningen krijg je bij de Sportline: 20-inch lichtmetalen wielen, sportievere stoelen met kunst-suède met kunstleren bekleding en geïntegreerde hoofdsteunen, sportstuurwiel, sportonderstel en in het algemeen een wat sportievere aankleding.

Prijzen Skoda Elroq

De prijslijst begint bij 34.990 euro voor de Selection met basisaandrijflijn. Een upgrade naar de 63 kWh-batterij brengt de prijs naar 37.990 euro. Doe er 1.000 euro bij en je hebt de Business Edition. Met de Sportline klim je naar 41.290 euro en voor de grootste batterij betaal je minimaal 42.990 euro. Combineer je die weer met de Sportline, dan heb je met 45.290 euro de hoogste vanafprijs.

Een Skoda koop je met je verstand, dus wij gaan nu eens voor het basismodel. Wel kiezen we voor de wat grotere 63 kWh-batterij, omdat de actieradius daarvan net wat meer marge biedt.

Exterieuraankleding

De Skoda Elroq wordt standaard geleverd in niet-metallic blauw. Leuk, dat soort promotie van meer kleur op straat. Voor 890 euro extra mag je kiezen uit de metallic-versie van het blauw, zachtgroen of de gebruikelijke zwart/wit/grijstinten. Tot slot is er voor 1.190 euro metallic rood. Het is even de vraag hoe knalblauw de kleur in werkelijkheid is, maar in ieder geval in de configurator vinden we de tint wel mooi. We besparen wat door het bij de standaard niet-metallic variant te houden.

Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda

Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda

Voor de wielen hebben we nog keuze uit twee andere types: een alternatief ontwerp in 19 inch en een wat groter 20-inch wiel. De meerprijs bedraagt respectievelijk 190 en 790 euro. De standaardwielen ogen wat erg standaard, dus wij willen wel upgraden. De keuze valt op de optionele 19-inch wielen, die niet alleen voordeliger zijn, maar er zelfs wat ‘luxer’ uitzien dan de 20-inch exemplaren.

Skoda Skoda Skoda

Skoda Skoda Skoda

Interieuraankleding

Voor het interieur valt dan weer geheel niets te kiezen.

Pakketten en losse opties

Wat je wel en niet aan boord hebt, bepaal je vooral met de keuze voor het uitrustingsniveau, dus de optielijst is lekker overzichtelijk. Voor 490 euro kunnen we de standaard zwarte dakrailing en raamlijsten met het Unique Dark Chrome Pakket uitvoeren in donker chroom. Hoeft van ons niet. Voor 390 euro is er nog het Transport Pakket, met scheidingsnetten en extra bagagevakken. Kan altijd handig zijn, die vinken we nog aan.

Dan de echt losse opties: een wegklapbare trekhaak (990 euro) en een bagagenet achter de achterbank (190 euro). Verder zijn er alleen nog accessoires zoals een dakkoffer (509 euro) en extra laadkabels (260 tot 690 euro). Kan je aanvinken als je daar behoefte aan hebt, maar doen we nu even niet.

‘Onze’ Skoda Elroq

Dat houdt de prijs van onze Skoda Elroq op 38.570 euro. Hou zou jij de nieuwe Skoda-EV samenstellen? Heb jij ook genoeg aan deze (bijna) standaarduitvoering of ga je toch voor een uitvoering met nog meer erop en eraan?

Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda