Leclerc in Ferrari de snelste in Formule 1-test in Abu Dhabi

Charles Leclerc heeft het seizoen in de Formule 1 afgesloten met de beste tijd tijdens de traditionele testrace in Abu Dhabi, twee dagen na de laatste grand prix op circuit Yas Marina. De coureur van Ferrari reed zijn snelste ronde van 1.23,510 op de banden die Pirelli heeft gemaakt voor het komende seizoen (2025). Hij reed in totaal 134 ronden.

Carlos Sainz zette de tweede tijd neer (1.23,635). De Spanjaard reed 146 rondjes in de auto van zijn nieuwe team Williams. Sainz eindigde zondag in zijn laatste race voor Ferrari als tweede. George Russell kwam tot 134 ronden in zijn Mercedes en noteerde met 1.23,789 de derde tijd.

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen mocht de testrace overslaan en ook Sergio Pérez ontbrak. De Japanner Yuki Tsunoda kwam in actie in de Red Bull. Hij deed zijn eerste test voor de Oostenrijkse renstal en maakte 127 rondjes vol. Zijn beste tijd was 1.24,689, beduidend langzamer dan Leclerc. Tsunoda is kandidaat voor het zitje van Pérez bij Red Bull in 2025. De verwachting is dat de Mexicaan volgend jaar niet meer de teamgenoot van Verstappen is. Hij presteerde afgelopen seizoen ondermaats.

Andrea Kimi Antonelli kroop achter het stuur van de Mercedes van Lewis Hamilton. De jonge Italiaan volgt in 2025 de zevenvoudig wereldkampioen op, die het komende seizoen bij Ferrari zijn achtste wereldtitel wil veroveren.

ANP