Ferrari levert motoren aan nieuwe Formule 1-team Cadillac

Ferrari zal de motoren en versnellingsbakken leveren aan het Formule 1-team Cadillac, dat in 2026 als elfde team de koningsklasse binnenkomt. Het gaat om een meerjarige overeenkomst, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de inschrijving van Cadillac, meldde de Italiaanse renstal. Het gaat vermoedelijk om een periode van twee jaar, want naar verwachting krijgt Cadillac vanaf 2028 de beschikking over een krachtbron die door het Amerikaanse moederbedrijf General Motors wordt geproduceerd.

Ferrari heeft ruimte voor de levering, omdat vanaf 2026 Sauber wegvalt als klant. Het Zwitserse team wordt in dat jaar het fabrieksteam van het Duitse Audi.

Om de Formule 1 binnen te komen, moet General Motors entree betalen om de te verwachten gederfde inkomsten van de andere teams te compenseren. Er zou een bedrag van 450 miljoen dollar zijn overeengekomen, dat wordt verdeeld onder de tien bestaande teams.

ANP