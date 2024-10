Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo! Die nieuwe Skoda Elroq is een scherpe aanbieding

Weinig spannend model, zou je zeggen, aangezien deze nieuwe Skoda Elroq in feite een ingekorte Enyaq is. Maar de manier waarop Skoda de elektrische SUV in de markt zet, is ijzersterk en vlijmscherp.

Zo lijkt het althans, want voor de nieuwe Skoda Elroq is een vanafprijs van 34.990 euro vastgesteld. En daarmee ondergraaft het model al zijn naaste concurrenten, zoals de Ford Explorer (vanaf 40.450 euro), Hyundai Kona Electric (36.995 euro), Kia Niro EV (38.995 euro), Peugeot e-3008 (41.720 euro) en Renault Scenic E-Tech (42.470 euro). Tenminste, als we even niet kijken naar de verschillen in specificaties.

Skoda Elroq 16 centimeter korter

Tot de komst van de kleine Epic is de Elroq de meest compacte EV in het leveringsprogramma van Skoda. Dat is ook niet zo moeilijk, want in de afgelopen jaren verkocht het Tsjechische merk alleen de Enyaq.

De Skoda Elroq heeft precies dezelfde wielbasis als zijn grotere broer (2,76 meter), maar is in de lengte 16 centimeter korter (4,48 meter). Daarbij neemt hij ook de aandrijflijnen over van de Enyaq en van andere elektrische Volkswagen Group-producten.

Aandrijflijnen van de Skoda Elroq

Er zijn er drie. De basisversie heeft een 170 pk leverende elektromotor, die gekoppeld is aan een 55 kWh-batterij voor een range van maximaal 374 kilometer. Daarboven staat een uitvoering met 204 pk en een 63 kWh-accu, die 449 kilometer zou moeten kunnen halen.

Het absolute topmodel, de 299 pk sterke RS, krijgen we in Nederland niet. Bij ons heeft de krachtigste Elroq een vermogen van 286 pk en een batterijcapaciteit van 82 kWh. Genoeg voor een WLTP-bereik van 579 kilometer. Hij kost minimaal 42.990 euro. De eerdergenoemde Elroq met 204 pk is er vanaf 37.990 euro.

Nieuwe designstijl Modern Solid

Volgens Skoda debuteert op de Elroq een nieuwe ontwerpstijl, die het merk Modern Solid noemt. Wij nemen het voor kennisgeving aan, want met name op de flanken en de achterzijde zien we weinig nieuws.

Het front van de Elroq is wel duidelijk anders dan dat van andere Skoda’s. Waar de Enyaq nog een soort grille heeft, komt de Elroq voorrijden met een zwart stuk kunststof tussen de koplampen, waar wij een beetje de Tiger Nose van Kia in zien.

Interieur uit de Skoda Enyaq

In het interieur valt op dat het dashboard simpelweg uit de Enyaq is gekopieerd en geplakt. We herkennen de kleine digitale cockpit, het losstaande infotainmentscherm en het rijtje fysieke knoppen eronder.

Aan de ruimte aan boord lijkt weinig veranderd te zijn, al geldt dat natuurlijk niet voor de inhoud van de kofferbak. De Elroq kan 470 liter verstouwen of 1.580 liter met de achterbank neergeklapt. De Enyaq komt tot een inhoud van 585 liter, die kan worden vergroot naar 1.770 liter.