Mazda CX-80 biedt veel ruimte, maar heeft een nadeel

Mazda wil een nieuwe klantengroep bereiken met luxe SUV’s. Na de introductie van de CX-60 is het tijd voor zijn grote broer. Weet de Mazda CX-80 een betere indruk achter te laten?

Met de CX-80 opent het de aanval op auto’s als de Hyundai Santa Fe en de aanstaande Volkswagen Tayron. Het is overigens niet de eerste keer dat Mazda is dergelijk segment opereert. Zo heeft het eerder al de CX-9 gehad.

De Mazda CX-80 is nog steeds niet comfortabel

Hoewel de verkoopcijfers van de CX-60 in tegenstelling tot die van de CX-9 niet tegenvallen, was Mazda met de op een na kleinste SUV duidelijk zoekende. Zo was de aandrijflijn niet zo souplessevol als het interieur en stond rijdynamiek beduidend hoger op het prikbord van de Mazda-engineers dan comfort. Ook bij de Mazda CX-80 blijkt dit het geval. Het onderstel is stug en minder comfortabel dan de concurrentie. Dat ondanks de aanpassingen die het merk aan het onderstel heeft gedaan ten opzichte van de CX-60.

Aandrijflijn

Daarbij werkt de 2,5-liter viercilinder soms schokkend samen met de achttraps automaat en elektromotor. Ook is de elektrische actieradius die te behalen is met het 17,8 kWh-accupakket gering. Volgens de WLTP-meetmethode is zo’n 60 kilometer haalbaar.

De aandrijflijn van de Mazda CX-80 levert wel veel vermogen. 327 pk en 500 Nm wordt naar alle vier de wielen gestuurd. Hierdoor sprint de SUV van 0 naar 100 km/h in 6,8 seconden, bedraagt de topsnelheid 195 km/h en mag hij tot wel 2.500 kg trekken. In Nederland is enkel deze PHEV-aandrijflijn leverbaar.

Zevenzits SUV

Wat de Mazda CX-80 wel goed doet, is het interieur. Met mooie materialen en voldoende fysieke knoppen zit het wat betreft bouwkwaliteit en ergonomie goed in elkaar. Ook is de derde zitrij opvallend ruim.

Prijs Mazda CX-80

De vanafprijs van de Mazda CX-80 is in Nederland zo’n 62.000 euro. De duurste en meer luxeuze uitvoering, de Takumi Plus, heeft een prijskaartje van net geen 74.000 euro.