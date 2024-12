Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de nieuwe Ferra.. Xiaomi YU7

Nee, dit is niet de elektrische variant van de Ferrari Purosangue. Dit is de nieuwe volledig elektrische Xiaomi YU7.

De Chinese techfirma Xiaomi is een nieuwkomer op de automarkt. Afgelopen jaar lanceerde het bedrijf de elektrische SU7, die in het thuisland meteen een succes werd. In de zomer kwam Autovisie een exemplaar tegen op de A2 in de richting van Utrecht, dus aan een Europese introductie wordt zeker gedacht. En dat maakt deze YU7 ook interessant.

Xiaomi YU7 lijkt op Ferrari Purosangue

Xiaomi heeft foto’s van het model vrijgegeven, waarop zijn Ferrari Purosangue-proporties duidelijk te zien zijn. De Xiaomi YU7 heeft een vergelijkbare lengte van net geen 5 meter. Hij wordt aangedreven door twee elektromotoren, die samen 691 pk sterk zijn. Als topsnelheid wordt 253 km/h opgegeven.

Dat is zou overigens niet de krachtigste versie zijn. Volgens geruchten komt er ook nog een variant met de aandrijflijn van de SU7 Ultra. Dit betekent 1.548 pk en 1.770 Nm aan koppel uit drie elektromotoren. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom deze Xiaomi YU7 en eventuele Nederlandse marktintroductie? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.