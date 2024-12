Deel dit: Share App Mail Tweet

Daar is-ie dan: de Aston Martin Valhalla met Formule 1-trekjes

Na een lange tijd gewacht te hebben, komt-ie er dan eindelijk: de Aston Martin Valhalla. De Britse autofabrikant introduceerde het prototype al in 2019, onder de naam Aston Martin AM-RB 003. Toch liet de productie bijna zes jaar op zich wachten.

In de tussentijd zijn er veel aanpassingen gedaan om tot het uiteindelijke productiemodel van de Valhalla te komen. Het model is de eerste plug-in hybride met middenmotor van het Aston Martin.

Van prototype tot productiemodel

De auto komt voort uit de samenwerking tussen de Formule 1-teams van Aston Martin en Red Bull Racing en wordt gezien als de ‘zoon’ van de Aston Martin Valkyrie (AM-RB 001). De Valkyrie is het eerste model dat voortkwam uit deze samenwerking en is, net als de Valhalla, ontworpen door Adrian Newey.

In tegenstelling tot de Valkyrie met zijn V12, zou de Aston Martin Valhalla in eerste instantie beschikken over een hybride V6-turbomotor die de link tussen Formule 1 en straatauto’s moest versterken. Volgens Tobias Moers, de CEO van Aston Martin, bestond de motor voor het productiemodel echter nog niet. “Het was een concept, een idee. Meer niet”, stelde de topman. Vanwege de coronacrisis werden de bestaande plannen in 2021 herschreven.

Uiteindelijke productiemodel Valhalla

Het ontwerp werd aangepast en de V6 werd vervangen door een 4,0-liter twinturbo-V8 die deels van Mercedes afkomstig is. De 828 pk sterke verbrandingsmotor wordt ondersteund door twee elektromotoren op de vooras en een derde elektromotor in de versnellingsbak.

Door de 251 pk aan elektrische ondersteuning beschikt de Aston Martin Valhalla over een totaalvermogen van 1.079 pk en 1.100 Nm. Met dit vermogen sprint de Valhalla binnen 2,5 seconden naar de 100 km/h.

Samenwerking binnen Aston Martin

Hoewel de auto niet over dezelfde motor beschikt als de Formule 1-auto, heeft de Valhalla veel te danken aan de samenwerking met Aston Martin Performance Technologies (AMPT). De auto heeft een romp van koolstofvezel en twee aluminium subframes. Hierdoor bleef het gewicht beperkt tot 1.655 kilogram. Daarnaast kan de actieve aerodynamica meer dan 600 kilogram aan downforce genereren.

(Afbeelding: Aston Martin)

(Afbeelding: Aston Martin)

Net als in de Formule 1 klapt de achtervleugel van de Valhalla open op hoge snelheden, waardoor hij in staat is om zijn topsnelheid van 350 km/h te bereiken. De Valhalla zal in het tweede kwartaal van 2025 op de markt komen. De productie is gelimiteerd tot 999 stuks en het model zal naar schatting een miljoen euro gaan kosten.