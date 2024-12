Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla Model Q: komt deze ‘budget-EV’ echt al binnen half jaar?

Tesla Model Q, zo schijnt een nieuwe, voordeligere Tesla te gaan heten. Chinese media schrijven over de EV nadat Travis Axelrod, Investor Relation-manager van het merk, de komst van de Model Q zou hebben bevestigd aan Deutsche Bank.

Geruchten over een goedkopere Tesla gaan al langer rond. Begin dit jaar stelde persbureau Reuters dat het plan helemaal geschrapt was, toen schreef Musk stellig dat Reuters loog.

Geruchten over de Tesla Model Q

Nu draait de geruchtenmolen weer op volle toeren. Tesla-nieuws kun je dan ook het beste met een korreltje zout nemen. Niet in de laatste plaats omdat Elon Musk er een handje van heeft grote beloftes te doen die hij niet altijd waarmaakt. Bij de onthulling van de nieuwe Cybercab zei de CEO al dat hij soms ‘wat optimistisch is’ met tijdschema’s.

Toch lijkt dit iets serieuzer te zijn, omdat het om een bericht aan investeerders zou gaan. Dus niet Elon Musk die om drie uur ’s nachts weer wat lolligs twittert.

Goedkopere EV al in eerste helft 2025 op de markt

Over deze Tesla Model Q wordt gezegd dat hij al in de eerste helft van 2025 op de markt komt. Als dat echt zo is, dan kun je daar wel voorzichtig wat conclusies uit trekken. Een compleet nieuw model ontwikkelen, kost immers jaren. Dat zal hier dan ook hoogstwaarschijnlijk niet het geval zijn.

Het meest aannemelijk is dat het om een uitgeklede versie van de bekende Model 3 gaat. Dus een kalere versie met minder features, goedkopere materialen en vooral een kleinere accu om de kosten te drukken. Zoiets zou wel degelijk in een half jaar op de markt gebracht kunnen worden.

Prijs van de elektrische auto

Hoewel je veel leest over een prijskaartje lager dan 30.000 dollar, is daar lastig een peil op te trekken. Naar verluidt zijn overheidssubsidies al in dat bedrag meegerekend. In de Verenigde Staten kunnen EV-kopers flinke tax benefits krijgen, terwijl de 2.950 euro waar Nederlandse kopers van een nieuwe elektrische auto aanspraak op kunnen maken vanaf komend jaar verleden tijd is.

Als de geluiden over de nieuwkomer kloppen, zal de Tesla Model Q evengoed de goedkoopste Tesla in de prijslijst worden. Vooralsnog is dat de instap-Model 3 met een prijskaartje van 40.990 euro. De Model Q (als-ie echt zo gaat heten) zal vermoedelijk onder de 40 mille duiken. Met hoeveel precies, zal de toekomst uitwijzen.