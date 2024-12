Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare occasion is een lekker eigenwijze gezinsauto

Nee joh, je gaat echt niet met je gezin op wereldreis. Dat kan niet uit, maar diep van binnen heb je wel iets avontuurlijks. Nou, dat mag je autokeuze best weergeven. Je moet wel een gezinsauto rijden, maar die mag er dan wel berestoer uitzien. Deze Mini Countryman-occasion is dan een leuke optie.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Stoere occasion voor 15.000 euro

Zeg je stoer, dan zeg je SUV. Dus proberen we er voor maximaal 15.000 euro eentje te vinden. Vind je deze Mini Countryman niks? Overweeg dan eens de kandidaat van afgelopen dinsdag.

Mini Countryman (2010 – 2017)

Ach ja, hoe ‘mini’ is een Mini? Deze Countryman is een slag groter dan de normale Mini’s, maar hij heeft even goed een leuk, aansprekend uiterlijk. Ondanks dat formaat stuurt en schakelt dit model nog steeds heel goed en lekker, dat is een belangrijk stuk van de attractie van een Mini.

De voorstoelen zijn wat kort, maar het interieur is ruim genoeg voor vier volwassenen. De bagageruimte houdt met 350 liter niet echt over. Het lekker eigenwijze dashboard vraagt een hoop gewenning en handig wordt het nooit. Tja, dat is de prijs die je betaalt voor al die charme! We vinden deze prachtige blauwe 1,6 (2016, 91.000 km) voor 14.999 euro bij een autobedrijf in Geldrop.

Aandachtspunten van de Mini Countryman

Een Mini waarvan het hele dashboard ‘op zwart’ blijft en die ook niet wil starten, dat zit ‘m uiteindelijk in het contactslot. Het is ter plekke wel op te lossen, maar als het opnieuw gebeurt, dan is het echt tijd voor een nieuw contactslot.

De sensoren van olietemperatuur en koelvloeistoftemperatuur kunnen inwendig lekken. Daardoor kan er vloeistof terechtkomen in de centrale computer, die daardoor allerhande storingen laat zien. De boel moet droog gemaakt worden en de betreffende sensor moet natuurlijk worden vernieuwd.