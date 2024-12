Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze occasion van 15.000 euro voel je je superstoer

Met het gezin op wereldreis? Dat kan niet uit, maar diep van binnen heb je wel iets avontuurlijks. En dat mag je autokeuze best weergeven. Je moet een occasion rijden, maar die mag er best berestoer uitzien. En dat voor een budget van 15.000 euro.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Stoere occasion voor 15.000 euro

Zeg je stoer, dan zeg je SUV. Dus proberen we er voor maximaal 15.000 euro eentje te vinden. De Jeep Renegade is gaaf, maar heb je toch je zinnen gezet op iets anders, kom dan later deze week terug voor meer opties.

Jeep Renegade (2014 – 2018)

Tien jaar geleden verscheen de Renegade en daarmee kwam het merk Jeep beschikbaar voor een groep kopers die altijd al droomde van zo’n stoer merk. De hele vorm is goed gekozen en de auto zit ook vòl met details die naar het merk verwijzen, zoals de zeven strepen van de grille die overal terugkomen.

De zit is vrij hoog en door zijn vierkante vorm is de Renegade lekker ruim voor vier volwassenen. De bagageruimte is met 351 liter inhoud wel bescheiden. De Jeep rijdt redelijk comfortabel. Z’n hoekige vorm draagt niet bij aan een laag verbruik, reken op 1 op 10 voor een 1,4.

Bij een autobedrijf in Steenwijk staat een zilvergrijze 1,4 ‘Longitude’ (2016, 81.000 km) voor € 14.950.

Aandachtspunten bij deze occasion

Om de Jeep te starten, moet de koppeling worden ingedrukt. Dat wordt elektronisch doorgegeven en het komt nog weleens voor dat de stekker bij het koppelingspedaal losschiet, waardoor de motor niet start. Vastzetten: klaar!

Als de contactsleutel niet uit het slot wil, dan komt dat in de regel door een te lage accuspanning. Zit ‘m dat in de accu zelf, of laadt de dynamo niet voldoende?

Bij versies met een automaat komt voor dat de pook niet uit de ‘P’-stand wil. Dat is ter plekke op te lossen. Goed opletten, dan kun je het de volgende keer ook zelf!