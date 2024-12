Deel dit: Share App Mail Tweet

Oh oh! Deze elektrische BMW M2 zullen puristen niet leuk vinden

Dit is geen staaltje huisvlijt. Dit is een door de fabriek gebouwde, elektrische BMW M2 van de vorige generatie. Een prototype dus, bedoeld als testplatform voor het eerste elektrische BMW M-model, dat over niet al te lange tijd zijn debuut maakt.

Sorry, puristen, want het gaat toch echt gebeuren. Nou is er van de oorspronkelijke BMW M-filosofie sowieso al weinig meer over (zie de BMW XM), maar een volledig elektrisch model was tot nu toe een brug te ver.

BMW M2 met ducktailspoiler

Maar dat komt er dus wel. In aanloop daarnaartoe lanceert BMW een videoreeks op Youtube, genaamd BMW M Electrified. In aflevering één maken we kennis met twee prototypes: de hierboven genoemde BMW M2 en een i4 met allerlei M3/M4-elementen.

Om te beginnen met de BMW M2. Die is van de F87-generatie en ziet er relatief standaard uit, afgezien van een opvallende ducktailspoiler, een andere voorbumper en het feit dat er geen uitlaatpijpen onder de achterkant uitsteken.

Vier elektromotoren voor M3

Over de specificaties van het BMW M2-prototype wordt in de video niet gesproken, maar we weten al wel dat de elektrische M-aandrijflijn bestaat uit vier elektromotoren, waarmee allerlei geavanceerde torque vectoring-functies mogelijk zijn.

In de video komt ook een BMW i4 voor. Hij draagt de neus van de M3/M4, heeft uitgeklopte wielkasten en is uitgerust met koolstofkeramische remmen. Het uiteindelijke productiemodel zal gebaseerd zijn op de Neue Klasse-sedan en het elektrische equivalent worden van de M3.