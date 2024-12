Deel dit: Share App Mail Tweet

13.000 euro, 1.400 kilometer range! Dit kan alleen in China

Auto’s in Nederland zijn duur, maar hoe goedkoop ze in China zijn, is ongelofelijk. Neem de nieuwe Geely Galaxy Starship 7. Hij heeft niet alleen een lachwekkende naam, maar ook een lachwekkende prijs.

De Geely Galaxy Starship 7 is grofweg even lang als een Peugeot 5008 (4,7 meter) en kost in China slechts 13.000 euro. Om je een idee te geven van het enorme verschil: de 5008 begint in Nederland bij 45 mille.

Niet elektrisch, maar plug-in hybride

De Starship is geen elektrische auto. Hij maakt gebruik van plug-in hybridetechniek en combineert een 110 pk leverende, atmosferische 1.5 met een 215 pk sterke elektromotor.

Opmerkelijk voor een PHEV is het feit dat kopers kunnen kiezen uit twee batterijpakketten. De kleinste zou goed zijn voor 55 kilometer volledig elektrische range, op de grootste haal je 120 kilometer.

Actieradius volgens meetmethode China

De totale actieradius van de Starship zou 1.420 kilometer zijn, al moeten we daarbij aantekenen dat officiële verbruikscijfers van plug-in hybrides over het algemeen akelig onrealistisch zijn.

Bovendien is de Chinese CLTC-meetmethode minder streng dan de Europese WLTP, wat waarschijnlijk betekent dat je nog wel 400 kilometer van dat bereik kunt afhalen. Maar toch…

Aangename cabine met Nio-trekjes

Voor 13.000 euro krijg je in de Starship trouwens een aangename cabine, zo te zien. Het dashboard doet ons denken aan dat van onze Nio ET5, die we zes maanden lang op de redactie hadden.

Het is typisch Chinees, met slechts een paar schermen en weinig anders. De gebruikte materialen lijken wel fraai te zijn.

Uiterlijk met typische China-look

En dat geldt ook best voor het exterieurontwerp van de Starship, al is het ook een typische, dertien-in-een-dozijn China-look, met een led-balk voorop, geknepen koplampen en een ‘dichte’ neus.

Nou ziet het basismodel van de Starship er vast niet uit als op de foto’s, maar dat is helemaal niet erg, want zelfs het topmodel van de reeks, de Pilot Edition, kost maar 17.500 euro. Was de Starship maar in Nederland te koop. En dan voor die prijs…